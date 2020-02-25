2020-02-25T15:16:59+03:00
Общество

В Мурманске не будет приложения с онлайн-батюшкой

Митрополит Митрофан и настоятель Спаса на Водах Андрей Амелин уверены, что пора возвращаться из виртуального мира в реальный
Елена ЧУМАКОВА
Поделиться:
Баннер вызвал у пользователей бурю эмоций. Фото: Катерина КондрашкинаБаннер вызвал у пользователей бурю эмоций. Фото: Катерина Кондрашкина
Изменить размер текста:

Вот уже несколько дней в соцсетях обсуждают баннер в Ульяновске, рекламирующий международный Интернет-проект «Батюшка Онлайн», в котором на вопросы пользователей отвечают известные священнослужители со всей России и из других стран мира. Казалось бы, церковь идет в ногу со временем… Тем не менее, в Мурманской и Мончегорской митрополии относятся к созданию приложения с батюшкой насторожено.

- Информационное развитие идет полным ходом: модернизируется сайт, активно ведем группы в социальных сетях, - отметил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

К слову, как заметил настоятель Спаса на Водах Андрей Амелин, как и современная молодежь многие батюшки проводят слишком много времени в мобильных телефонах и компьютере.

- Я бы пожелал вернуться из виртуального мира в реальный и заниматься своими прихожанами и паствой. Я за живое общение, - отметил отец Андрей.

Собственно говоря, ради этого церковь принимает активное участие в развитии спорта и физической культуры.

- Это делается для того, чтобы вернуть молодежь в реальную жизнь. Невозможно же просто жить все время в Интернете. В конце концов, это ведет к полной деградации. «Батюшка Онлайн» имеет место быть, но все же надо стремиться возвращать людей в реальный мир и они должны увидеть там священника реального. Я думаю, это какая-то подмена понятий, которая таит большую опасность для нас всех, - отметил владыка Митрофан.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске завершились поиски 38-летнего мужчины, склонного к алкоголизму
Психолог: «Подросток из Кандалакши, который чуть не убил ребенка, очень долго копил в себе злость»
Борис Коган: "Штрафы и порицание на таких детей, как подросток из Кандалакши, не действуют"
Жители Кандалакши вышли на стихийный митинг из-за действий подростка, державшего город в страхе
«Без паники!»: В Мурманске снова «горит» авианосец «Адмирал Кузнецов»
Мама подростка из Кандалакши, который закопал в снег мальчика: "Пусть сначала посмотрят на своих детей"
В Мурманске не будет приложения с онлайн-батюшкой
В Туломе собака укусила девочку-подростка за лицо
Жительнице Мурманска, которая сбывала наркотики, на 14 лет отсрочили тюремный срок
В Мурманской области зарплаты пожарным повысят в среднем на 6-8 тысяч рублей
Следователи проверят все сообщения в соцсетях о жестоких поступках подростка из Кандалакши
Прокуратура Мурманской области взяла на особый контроль дело о закопанном в снег мальчике
Снегопад парализовал движение на объездной дороге в Мурманске
В Мурманске за взятку будут судить руководителя Центра спортивной подготовки
Губернатор Мурманской области поручил поощрить врачей из Кандалакши, спасших закопанного в снег ребенка
На трассе "Кола" столкнулись "газель" и Mersedes, двое погибших
В Ковдоре собирают деньги на памятник Николаю II
В Апатитах ВИЧ-инфицированный мужчина спал с несовершеннолетним
В Мурманске начали восстанавливать разрушенный взрывом бытового газа дом на улице Свердлова
Глава Кандалакши рассказал, как себя чувствует мальчик, которого закопали живым в снег
Источник: "Подросток из Кандалакши, который чуть не задушил 11-летнего мальчика, отравил чаем другого ребенка"