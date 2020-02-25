В Мурманске не будет приложения с онлайн-батюшкой
Вот уже несколько дней в соцсетях обсуждают баннер в Ульяновске, рекламирующий международный Интернет-проект «Батюшка Онлайн», в котором на вопросы пользователей отвечают известные священнослужители со всей России и из других стран мира. Казалось бы, церковь идет в ногу со временем… Тем не менее, в Мурманской и Мончегорской митрополии относятся к созданию приложения с батюшкой насторожено.
- Информационное развитие идет полным ходом: модернизируется сайт, активно ведем группы в социальных сетях, - отметил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.
К слову, как заметил настоятель Спаса на Водах Андрей Амелин, как и современная молодежь многие батюшки проводят слишком много времени в мобильных телефонах и компьютере.
- Я бы пожелал вернуться из виртуального мира в реальный и заниматься своими прихожанами и паствой. Я за живое общение, - отметил отец Андрей.
Собственно говоря, ради этого церковь принимает активное участие в развитии спорта и физической культуры.
- Это делается для того, чтобы вернуть молодежь в реальную жизнь. Невозможно же просто жить все время в Интернете. В конце концов, это ведет к полной деградации. «Батюшка Онлайн» имеет место быть, но все же надо стремиться возвращать людей в реальный мир и они должны увидеть там священника реального. Я думаю, это какая-то подмена понятий, которая таит большую опасность для нас всех, - отметил владыка Митрофан.
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