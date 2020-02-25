В Мурманске не будет приложения с онлайн-батюшкой

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:16:59+03:00

Митрополит Митрофан и настоятель Спаса на Водах Андрей Амелин уверены, что пора возвращаться из виртуального мира в реальный

Изменить размер текста: A A

Вот уже несколько дней в соцсетях обсуждают баннер в Ульяновске, рекламирующий международный Интернет-проект «Батюшка Онлайн», в котором на вопросы пользователей отвечают известные священнослужители со всей России и из других стран мира. Казалось бы, церковь идет в ногу со временем… Тем не менее, в Мурманской и Мончегорской митрополии относятся к созданию приложения с батюшкой насторожено.

- Информационное развитие идет полным ходом: модернизируется сайт, активно ведем группы в социальных сетях, - отметил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

К слову, как заметил настоятель Спаса на Водах Андрей Амелин, как и современная молодежь многие батюшки проводят слишком много времени в мобильных телефонах и компьютере.

- Я бы пожелал вернуться из виртуального мира в реальный и заниматься своими прихожанами и паствой. Я за живое общение, - отметил отец Андрей.

Собственно говоря, ради этого церковь принимает активное участие в развитии спорта и физической культуры.

- Это делается для того, чтобы вернуть молодежь в реальную жизнь. Невозможно же просто жить все время в Интернете. В конце концов, это ведет к полной деградации. «Батюшка Онлайн» имеет место быть, но все же надо стремиться возвращать людей в реальный мир и они должны увидеть там священника реального. Я думаю, это какая-то подмена понятий, которая таит большую опасность для нас всех, - отметил владыка Митрофан.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU