В Мурманске завершились поиски 38-летнего мужчины, склонного к алкоголизму

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:42:35+03:00

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Информация о том, что в столице Заполярья пропал 38-летний мужчина, появилась 10 февраля. К тому времени прошло две недели, как склонный к алкоголизму Николай Гладин не давал о себе знать. Клич в соцсетях забил сосед матери пропавшего, пожалевший пожилую женщину, которая, несмотря на больные ноги, раз за разом обходила городские притоны в поисках своего непутевого сына. Поиски завершились 22 февраля.

- Случайный прохожий обнаружил мертвого мужчину на пустыре возле дома №165 по проспекту Кольскому в Мурманске. При осмотре места происшествия каких-либо следов борьбы и волочения обнаружено не было. На теле погибшего отсутствуют телесные повреждения, указывающие на насильственный характер смерти, - сообщила старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Как долго Николай Гладин пролежал на пустыре в снегу, пока не известно. Следователи не исключают, что с того момента, как пропал. Ясность в этот вопрос внесет судебно-медицинская экспертиза, которая установит время и причину смерти погибшего. В любом случае пожилой матери мурманчанина больше не придется обивать пороги притонов в поисках своего сына.

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ИСТОЧНИК KP.RU