Жительнице Мурманска, которая сбывала наркотики, на 14 лет отсрочили тюремный срок
Только что появившийся на свет ребенок позволил 25-летней наркодилерше из Мурманска избежать тюрьмы. Ну, по крайней мере, на ближайшие 14 лет.
В 2018 году девушка познакомилась с молодым человеком, который предложил ей заняться сбытом наркотиков в областном центре. В ее обязанности входила раскладка веществ в тайники, а ее партнер по бизнесу руководил так называемым «интернет-магазином по продаже наркотиков». Однако об их незаконных делах узнала полиция.
- В ходе предварительного следствия девушка полностью признала свою вину, а вот молодой человек в период предварительного расследования скрылся, так что в суде она предстала без него. Северянке назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Вместе с тем суд принял во внимание новорожденного сына виновницы и отсрочил отбывание наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста, - сообщили в прокуратуре Ленинского округа Мурманска.
Приговор в законную силу еще не вступил. Сейчас уголовное дело в отношении второго соучастника преступлений также направлено в суд для рассмотрения по существу.
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