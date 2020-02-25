2020-02-25T13:30:22+03:00
Происшествия

Жительнице Мурманска, которая сбывала наркотики, на 14 лет отсрочили тюремный срок

Суд принял такое решение из-за новорожденного сына северянки
Наталья ЛОБАНОВА
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За свои преступления женщину ждет 10 лет лишения свободы. Фото: pixabay.comЗа свои преступления женщину ждет 10 лет лишения свободы. Фото: pixabay.com
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Только что появившийся на свет ребенок позволил 25-летней наркодилерше из Мурманска избежать тюрьмы. Ну, по крайней мере, на ближайшие 14 лет.

В 2018 году девушка познакомилась с молодым человеком, который предложил ей заняться сбытом наркотиков в областном центре. В ее обязанности входила раскладка веществ в тайники, а ее партнер по бизнесу руководил так называемым «интернет-магазином по продаже наркотиков». Однако об их незаконных делах узнала полиция.

- В ходе предварительного следствия девушка полностью признала свою вину, а вот молодой человек в период предварительного расследования скрылся, так что в суде она предстала без него. Северянке назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Вместе с тем суд принял во внимание новорожденного сына виновницы и отсрочил отбывание наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста, - сообщили в прокуратуре Ленинского округа Мурманска.

Приговор в законную силу еще не вступил. Сейчас уголовное дело в отношении второго соучастника преступлений также направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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