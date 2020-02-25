2020-02-25T14:03:35+03:00
Происшествия

В Туломе собака укусила девочку-подростка за лицо

Ребенку наложили четыре шва, а в полиции начали проверку
Елена МОЛОДЦОВА
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Девочки посл укуса собаки уже сняли швы и отпустили домой. Фото: Вероника ЯковлеваДевочки посл укуса собаки уже сняли швы и отпустили домой. Фото: Вероника Яковлева
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Село Тулома, кажется, готово повторить судьбу Полярного, где в конце ноября разгорелся скандал из-за нападения бродячих псов на детей. Тогда в администрации быстро смогли договориться с руководством воинских частей, на территории которых прятались опасные животные. На этот раз дело не в добросердечных военных, а в безответственном отношении хозяев. Собака из Туломы, покусавшая 12-летнюю девочку, оказалась домашней...

- Около 20.30 дочка с подружкой гуляли на детской площадке. Мимо бежала собака в ошейнике, девочки ее подозвали, а когда дочь потянулась погладить ее, та вцепилась ей в лицо, - рассказывает мама пострадавшей девочки Вероника Яковлева.

Руки и шея ребенка практически не пострадали – их защитила одежда. А вот лицо… Хирургам пришлось наложить четыре шва: два тонких под глазом и еще два на рваные раны на щеке. Сейчас подросток уже дома, а родители написали заявление в полицию. Там уже начали проверку.

- Мы будем выяснять причину и обстоятельства произошедшего с родителями ребенка. Мы в свою очередь напишем обращение в полицию. Собака домашняя, и владелец должен понести ответственность, - отметил глава Туломы Максим Сентищев. – Безнадзорных животных в селе нет. А поскольку территория маленькая, то всех собак мы знаем в лицо. Последний раз отлов был 5 февраля, тогда отловили четыре особи.

К слову, случай с нападением на ребенка уже второй в Туломе, а в страхе людей держат домашние собаки. Тем не менее, местные жители уверены, что власти бездействуют.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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