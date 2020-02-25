Андрей Чибис сказал, как наказать виноватых. что учителям и медикам вовремя не повысили зарплаты

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:52:34+03:00

Андрей Чибис решил, что замечание слишком мало для чиновников, невыполнивших его поручения. Фото: Правительство Мурманской области

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Третью неделю длится эпопея с проверками допвыплат врачам и учителям, о которых губернатор Мурманской области Андрей Чибис распорядился еще в конце прошлого года. Напомним: задержались с повышением зарплат медикам в трех больницах, а педагогов обделили в Мурманске, Апатитах, Печенгском районе, Заозерске и Островном. Расплата за невыполнение губернаторских указов не заставила себя ждать.

- После проведения внутренней проверки замечания получили главные врачи Мончегорской и Ловозерской ЦРБ, в Кандалакшской ЦРБ к такой же дисциплинарной ответственности привлечен заместитель по экономическим вопросам, поскольку должность руководителя вакантна, - доложила заместитель министра здравоохранения Мурманской области Инга Анискова.

Аналогичная ситуация и по виновным среди учителей. Правда, в Апатитах, Заозерске и Печенгском районе заместители глав администраций и начальники управлений образования все же получили выговоры. Тогда как в Островном главному по образованию лишь строго указали на необходимость соблюдения поручений. В Мурманске и вовсе не спешат по сей день выполнять озвученные решения, ссылаясь на возникшие вопросы.

- В данном случае замечания явно недостаточно. Руководители прекрасно понимали, насколько важны эти решения, поэтому должен быть вынесен выговор, - отрезал Андрей Чибис. – Что до Мурманска, то вопросы все давно решены. Думаю, стоит проверить, почему в городских школах количество управляющего персонала превышает среднестатистическое. Учителям надо платить, а не многочисленным замам.

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