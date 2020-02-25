2020-02-25T10:16:49+03:00
Общество

Прокуратура Мурманской области взяла на особый контроль дело о закопанном в снег мальчике

Пытавшийся убить школьника подросток находится в СИЗО
Мария ПАШЕНКОВА
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15-летний подросток (в центре), пытавшийся убить школьника, проведет два месяца в СИЗО.15-летний подросток (в центре), пытавшийся убить школьника, проведет два месяца в СИЗО.
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11-летний школьник из Кандалакши может отмечать второй день рождения. Напомним: 21 февраля его пытался убить 15-летний садист. Он душил ребенка, а потом закопал живым в снег.

К счастью, мальчика вовремя откопали, теперь он чувствует себя лучше и уже перевелся из реанимации в общую палату. В резонансной истории разбираются разные инстранции, например, глава Кандалакши и Кандалакшского района Михаил Павлов обещал проверку в школе, где учатся дети, и социальных органов, также в город собирается ехать Уполномоченный по правам ребенка Борис Коган.

Сейчас подросток находится в СИЗО, где проведет ближайшие два месяца. Возбуждено уголовное дело по покушению на убийство. Также на карандаш историю взяли еще в одном ведомстве.

- В настоящее время прокуратурой проводится проверка в отношении органов и учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего обвиняемого взято на особый контроль, - сообщает прокуратура Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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