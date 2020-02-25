2020-02-25T11:54:12+03:00
Общество

В Мурманской области зарплаты пожарным повысят в среднем на 6-8 тысяч рублей

Достойные деньги огнеборцы получат уже в марте
Елена МОЛОДЦОВА
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Пожарным, получающим зарплату из регионального бюджета, повысят зарплату.Пожарным, получающим зарплату из регионального бюджета, повысят зарплату.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Работа пожарного сопряжена с ежедневным риском, однако зарплата, увы, далеко не всегда соответствует условиям труда. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис решил исправить эту несправедливость и распорядился повысить оплату труда огнеборцев, получающих зарплату из регионального бюджета, в среднем на 6-8 тысяч рублей.

- Деньги выделены на то, чтобы повысить зарплату, прежде всего, боевым пожарным, которые выходят на тушение пожаров. С 1 марта огнеборцы и водители пожарных автомобилей будут получать 33 тысячи вместо МРОТ в 25900 рублей, командир отделения – вместо 34 тысяч рублей 42 тысяч, начальник караула – вместо 39 тысяч рублей 47 тысяч, - озвучил новые зарплаты огнеборцев Андрей Чибис. – Учитывая специфику наших населенных пунктов, когда на тушение пожаров выезжает и начальство части, то повышение коснется и руководящего состава. Так, зарплата инженера пожарной охраны будет составлять вместо 47 тысяч рублей 56 тысяч, заместителя начальника пожарной части – вместо 54 тысячи рублей 60 тысяч, а непосредственно начальника пожарной части – вместо 60 тысяч рублей 66 тысяч.

Глава региона подчеркнул, что огнеборцы заслуживают достойной оплаты труда, а заодно обратил внимание, что принципиально важно, чтобы эти решения были выполнены и деньги дошли до конкретных людей. Андрей Чибис так завуалировано намекнул, чтобы чиновники не наступали на те же грабли, как в случае с медиками и учителями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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