Снегопад парализовал движение на объездной дороге в Мурманске

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:41:06+03:00

ДТП и шлифующая на подъеме фура стали причиной затора на объездной. Фото: Мурманск ДТП ЧП

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Оттепель на Кольском полуострове вновь сменилась очередными снегопадами, которых, по сложившейся традиции, никто не ожидал в разгар зимы.Очередной каприз северной погоды обернулся для жителей Мурманска утренними пробками.

- Ленинградка от Шабалина в сторону центра стоит, - сообщили о первом затор подписчики группы «Мурманск ДТП ЧП».

Оказалось, что на заснеженной дороге не все автомобилисты справились с управлением «железных коней», и в районе улицы Шевченко в левом ряду произошло ДТП, а дальше на подъеме теперь уже в правом ряду встала фура. Как результат, пробка растянулась на несколько километров.

- От мусоросжигательного до кольца все стоит, - следом сообщил в том же паблике мурманчанин Алексей Панкратов.

Причина оказалась практически аналогичная – у мусоросжигательного завода встали две фуры, причем одна из них с выездом на встречную полосу.

ИСТОЧНИК KP.RU