Губернатор Мурманской области поручил поощрить врачей из Кандалакши, спасших закопанного в снег ребенка

25 Февр. 2020 2020-02-25T08:43:21+03:00

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Безусловно, резонансный случай, произошедшей 21 февраля в Кандалакше, губернатор Мурманской области Андрей Чибис не мог оставить без внимания.

Напомним: в самом южном городе региона 15-летний подросток избил и практически задушил пятиклассника, а когда тот потерял сознание, закопал его в одном нижнем белье в снег. 11-летнего мальчика удалось спасти, а его обидчика взяли под стражу и возбудили уголовное дело по части 2 статье 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего».

- Я хочу поблагодарить врачей из Кандалакшской ЦРБ спасших ребенка, температура тела которого при поступлении была всего 26 градусов. Сегодня жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Считаю, что врачей надо поощрить, а правоохранительным органам сделать все, чтобы подросток не ушел от ответственности, - отметил Андрей Чибис. – Кроме того, необходимо проанализировать систему по работе с трудными подростками, выяснить, насколько своевременно и эффективно происходит реакция на такую повышенную агрессию. Через две недели жду предложений по модернизации этой системы.

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