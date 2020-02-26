2020-02-26T17:12:26+03:00
Политика

В канун 9 мая по городам Мурманской области проедет «Эшелон Победы»

В Мурманск 14 вагонов приедут 8 мая
Лидия АРСТОВА
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Перед Днем Победы по Заполярью проедет особенный поезд. Фото: Диля АхмадишинПеред Днем Победы по Заполярью проедет особенный поезд. Фото: Диля Ахмадишин
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С каждым годом мобильные выставки-музеи в оборудованных для этого вагонах набирают популярность. В апреле 2018 в Мурманск приезжал «Сирийский перелом». В этом году в канун 75-й годовщины Победы по Кольскому полуострову проедет агитпоезд в рамках акции «Эшелон Победы». Об этом сообщает ТАСС.

- Эшелон будет состоять из 14 вагонов и с 3 по 8 мая пройдет по девяти городам и населенным пунктам Архангельской и Мурманской областей. В Мурманской области это будут Кандалакша, Полярные Зори, Ковдор, Заполярный и Никель. Завершение акции состоится 8 мая в Мурманске, - рассказал начальник военно-политического управления Северного флота Геннадий Прохоров.

В составе «Эшелона Победы» будет четыре платформы с образцами вооружения и военной техники, платформа-сцена для выступления концертной бригады Ансамбля песни и пляски Северного флота, медицинская платформа, четыре багажных вагона с историческими выставками инженерных войск, интерактивными экспонатами музея Северного флота и другое.Также в Мурманской области пройдет больше праздничных и тематических мероприятий, чем обычно. Сценарий торжественного парада 9 мая в Мурманске наполнят новыми решениями и историческими реконструкциями.

- Мы максимально расширим число мероприятий, добавим современные технологии для того, чтобы молодое поколение прочувствовало этот подвиг и эту общую боль Победы, сохранило память о Великой Отечественной войне, – отметил Андрей Чибис.

ИСТОЧНИК KP.RU

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