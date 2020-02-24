В Апатитах ВИЧ-инфицированный мужчина спал с несовершеннолетним

24 Февр. 2020 2020-02-24T11:25:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Апатитах разбирались в обстоятельствах не самой обычной истории. 31-летний местный житель вступал в интимную связь с 15-летним подростком. Отягчается все тем, что мужчина - ВИЧ-инфицированный, о чем своему юному любовнику он не сказал.

- В прошлом году апатитчанин познакомился в одном из гей-сообществ "ВКонтакте" со своим 15-летним земляком. У 31-летнего мужчины и подростка состоялось несколько интимных встреч, после чего родители юноши забили тревогу и сообщили о своих подозрениях в правоохранительные органы, - сообщает "ХибИнформБюро".

К слову, как стало известно "КП", связь была добровольная, но это не помогло мужчине избежать ответственности. Его осудили по ч.1 статьи 135 УК РФ ("Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста") на 1 год и 3 месяца колонии. Приговор может быть обжалован.

При этом мужчина попал еще под одну статью - 122 УК РФ ("Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией"). Разбирательство по ней еще идет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU