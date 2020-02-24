Глава Кандалакши рассказал, как себя чувствует мальчик, которого закопали живым в снег

24 Февр. 2020 2020-02-24T10:01:32+03:00

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Эту историю, случившуюся в Кандалакше, сейчас обсуждает вся Россия. А все потому, что она поражает своей жесткостью: 15-летний подросток избил 11-летнего мальчика, а когда подумал, что тот умер, закопал его в снег.

К счастью, за этой сценой наблюдали другие дети. И благодаря этому мальчишку удалось спасти: его откопали и отправили в больницу. Сначала он находился в реанимации, а теперь уже в общей палате, где его навести глава Кандалакши и Кандалакшского района Михаил Павлов.

Садист закопал живого ребенка в снег. Фото: vk.com/murmansk_dtp

- Гостинцы привез. Пообщались. Все нормально. Парень активный. Гематомы есть, конечно, но идет на поправку. Мама тоже уже чувствует себя лучше, спокойнее. С сегодняшнего дня находится в палате с Лешей круглосуточно, всем необходимым обеспечена. Самое главное, жизнь и здоровье Леши уже вне опасности, а остальное будет сделано своим чередом. Работает полиция, следственный комитет, областная комиссия проверяет работу и органов опеки, и комиссии по делам несовершеннолетних. Уверен, что ситуация будет разобрана до самых мельчайших деталей. Все они будут опубликованы. Я передал пожелания от всех нас о скорейшем выздоровлении. Всем вам от Леши тоже большой привет и: «Спасибо!», - рассказал Михаил Павлов.

Ранее он призвал северян не устраивать самосуд, а также пообещал проверки в школе и других инстанциях, причастных к случившемуся. Напомним: обидчик мальчика два ближайших месяца проведет в СИЗО. Как стало известно "КП", его подозревают еще в нескольких убийствах.

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ИСТОЧНИК KP.RU