В Мурманске сошедший с крыши снег оставил без света пять жилых домов

23 Февр. 2020 2020-02-23T15:24:49+03:00

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Осторожно – оттепель! На Кольский полуостров в очередной раз пришла мини-весна. Температура воздуха колеблется вблизи нуля, а с крыш весело капает капель. Правда, такая погода легко вскрывает все бравые отчеты жилищников об убранных крышах – за два выходных в столице Заполярья произошло сразу два схода наледи с кровли, и оба обернулись ЧП.

- Только что [22 февраля] на глазах у работников МЧС со здания пожарной части на улице Самойловой упала льдина на машину одного из сотрудников, - сообщили об инциденте в группе «Мурманск ДТП ЧП».

Припаркованному серебристому микроавтобусу досталось прилично: разбито лобовое стекло и изрядно помята крыша. Но если здесь еще можно поспорить, кто больше не прав: те, кто не убрал снег с кровли, или владелец, оставивший своего «железного коня» слишком близко к зданию, то в ЧП на улице Фадеев ручей все более чем однозначно.

- В 14.00 23 февраля поступила информация об аварийном отключении электроснабжения. Без света остались дома №11, 13, 15, 18 и 21 по улице Фадеев ручей ,11,13, 15,18, 21. Причина – обрыв провода от опоры в результате схождения снега с дома №21 по улице Фадеев ручей. Работает аварийная бригада ОАО «МОЭСК», - информирует Единая дежурно-диспетчерская служба Мурманска.

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