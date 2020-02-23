2020-02-23T12:00:25+03:00
Общество

Совсем не карликовая: установлено, сколько лет самой крупной березе в Хибинах

Высота дерева - 14 метров, толщина ствола - 41 сантиметр
Лидия АРСТОВА
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14-метровой красавице оказалось 94 года. Фото: Полярно-альпийский ботанический сад-институт14-метровой красавице оказалось 94 года. Фото: Полярно-альпийский ботанический сад-институт
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Деревья - легкие планеты! Почему-то принято считать, что зеленые друзья за Полярным кругом маленькие и кривые - солнца ведь не видят. Но любой северянин знает, что это не совсем правда. В Мурманской области, например, есть "красавица с сережками" высотой в 14 метров и обхватом ствола в 41 сантиметр.

По всей стране прошла программа "Деревья – памятники живой природы". Летом 2019 года эксперты Центра древесных экспертиз из Москвы провели исследования березы в Кировске. Стоит отметить, дерево занесено в Национальный реестр старовозрастных деревьев России под номером 797. Березка растет на территории Полярно-альпийского ботанического сада-института имени Н.А. Аврорина Кольского научного центра РАН.

- Дерево произрастало здесь до закладки Сада и было специально сохранено, как самый старый и крупный экземпляр северной березы в Хибинах. Местные жители и сотрудники ботанического сада называют эту Березу "деревом желаний", - сообщается в группе сада-института во "ВКонтакте".

Специалисты взяли образцы дерева и направили в лабораторию в Москву, чтобы определить точный возраст. Оказалось, что белой в черную полоску северянке целых 94 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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