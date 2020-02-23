Спустя 45 часов в Мурманской открыли дороги на Териберку, а еще через 12 часов – и между Заполярным и Сальмиярви

23 Февр. 2020 2020-02-23T11:59:24+03:00

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Что и говорить, метели с сильным ветром зачастили этой зимой на Кольский полуостров. Только с начала 2020 года автодорогу Кола – Серебрянские ГЭС закрывали десять раз. Напомним: из-за ветра 20 метров в секунду движение на трассе на побережье Баренцева моря перекрыли с 21.00 20 февраля, а следом за ней под запретом оказался запрет и на участке Заполярный – Сальмиярви. Увы, ограничения порядком затянулись. В итоге Териберке и Туманный пришлось провести в изоляции порядка 45 часов, а дороге на северо-западе Мурманской области и того больше – 57 часов.

- С 18.30 22 февраля открыта дл проезда автодорога Кола – Серебрянские ГЭС, а с 7.00 23 февраля – с 5 по 23 километр автомобильная дорога Заполярный – Сальмиярви, - сообщает Мурманскавтодор.

К слову, северяне, следившие, за тем, как чистят Серебрянку, прогнозировали, что движение по ней запустят не раньше 24 -25 февраля, но они ошиблись. Правда, закрытая дорога не помешала губернатору Мурманской области Андрею Чибису в компании министра транспорта России Евгения Дитриха добраться до Териберки.

Как пробивали дорогу на Териберку.Автор: "Моя Териберка"

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