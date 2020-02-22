Мужчины из Мурманской области в среднем живут до 66 лет
Ко Дню защитника Отечества Мурманскстат подготовил любопытный материал о наших отцах, мужьях, сыновьях, друзьях и любимых. Специалисты составили портрет мужчин, живущих в Мурманской области. И вот, что получилось в итоге.
-Всего в Мурманской области проживает 359,6 представителей мужского пола, а от общей численности населения их 48%. Средний возраст северянина - 36 лет, а продолжительность жизни около 66 лет, - сообщается в исследовании.
Также указывается, что 216 тысяч мужчин занято в экономике заполярного региона, а общий уровень занятости составляет 77%. Традиционно мужскими видами деятельности на сегодняшний день остается добыча полезных ископаемых, транспортировка и хранение, обрабатывающие производства, обеспечение электроэнергией, газом и паром. Чаще всего жители севера получают среднее профессиональное образование.
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