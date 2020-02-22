Мужчины из Мурманской области в среднем живут до 66 лет

22 Февр. 2020 2020-02-22T14:00:53+03:00

216 тысяч северян занято в экономике Кольского края. Фото: Мурманскстат

А всего в заполярном регионе - 359,6 тысяч представителей сильного пола

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Ко Дню защитника Отечества Мурманскстат подготовил любопытный материал о наших отцах, мужьях, сыновьях, друзьях и любимых. Специалисты составили портрет мужчин, живущих в Мурманской области. И вот, что получилось в итоге.

-Всего в Мурманской области проживает 359,6 представителей мужского пола, а от общей численности населения их 48%. Средний возраст северянина - 36 лет, а продолжительность жизни около 66 лет, - сообщается в исследовании.

Также указывается, что 216 тысяч мужчин занято в экономике заполярного региона, а общий уровень занятости составляет 77%. Традиционно мужскими видами деятельности на сегодняшний день остается добыча полезных ископаемых, транспортировка и хранение, обрабатывающие производства, обеспечение электроэнергией, газом и паром. Чаще всего жители севера получают среднее профессиональное образование.

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ИСТОЧНИК KP.RU