Из мурманской больницы пропал пациент, нуждающийся в медпомощи

22 Февр. 2020 2020-02-22T11:35:07+03:00

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В Заполярье продолжают пропадать местные жители. На этот раз как в воду канул пациент Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина. 34-летний Алексей Кустов ушел из медучреждения 21 февраля около 18.00, и с тех пор его местоположение не известно. Сообщается, что он дезориентирован и нуждается в медицинской помощи. Поисково-спасательный отряд «МурманСпас» уже объявил срочный сбор всех неравнодушных горожан на поиски заплутавшего местного жителя. К сожалению, пока его найти не удалось.

Алексей был одет в черный спортивный костюм с пестрыми серыми вставками спереди и домашние тапки.

Приметы: рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем или знает, где он находится, просят позвонить по телефонам в полицию: 02 или 102 или в поисково-спасательный отряд «МурманСпас»: 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41.

Напомним, в Мурманске с 5 февраля повсюду ищут 19-летнего Валентина Шемякина, который ушел от друга и так и не вернулся домой.

ИСТОЧНИК KP.RU