Четыре двойки в дате привлекли желающих обменяться кольцами в Мурманске

21 Февр. 2020 2020-02-21T17:20:59+03:00

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Нас всюду окружают числа. В циферных кодах и закономерностях люди всегда стараются увидеть знак судьбы, подсказку, двух- или трехзначный символ удачи на будущее. Важные знаковые события стараются связать с красивой датой. К сожалению, на нашем веку уже не будет 3 марта 2003 года (03.03.03) или 12 декабря 2012 (12.12.12). Но это не значит, что красивых дат мы больше не увидим.

Например, зеркальные даты вообще встречаются раз в тысячелетие. Так, 20 февраля 2020 года (20.02.2020) привлекло мурманских молодоженов. Было бы логично, если бы двери загса в этот день не закрывались вовсе. Но "Комсомолка" узнала, что не так уж важна для мурманчан дата свадьбы.

- Особого ажиотажа 20 февраля не было, зарегистрировались 14 пар. Это обычное количество для одного рабочего дня. Как правило, наибольшее количество пар регистрируют брак летом, - рассказала "Комсомолке" начальник отдела загс администрации города Мурманска Татьяна Каменская.

ИСТОЧНИК KP.RU