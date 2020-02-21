2020-02-21T12:15:29+03:00
Телевизор

Иван Ургант пошутил, что в Кировске снег от элитного дома сбрасывают к обычным

В администрации города заверили, что информация о такой работе - фейк [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Иван Ургант уже не в первый раз шутит над событиями в Кировске. Фото: скриншот видеоИван Ургант уже не в первый раз шутит над событиями в Кировске. Фото: скриншот видео
Изменить размер текста:

В передаче "Вечерний Ургант" часто шутят про Мурманскую область. Напомним: бывший мэр Мурманска, а депутат Госдумы Алексей Веллер представал в образе Терминатора. Также чудовищных рыб рыбака Романа Федорцова нарядили в новогодние костюмы. А Андрей Чибис "поучаствовал" в карнавале врио.

И вот - новый повод для шутки.

- В Кировске коммунальщики переложили снег от элитных домов к обычным. Ох уж эти коммунальщики, - с улыбкой сказал Иван Ургант. - А почему сразу переложили? Что за приемы желтой прессы, клише? Сделаем заголовок правдивым: сотрудники ЖКХ подарили радость зимы простым горожанам, отобрав снег у зажравшихся богачей.

В администрации Кировска сразу же отреагировали на шутку. Правда, чиновников она не повеселила.

- Вчерашняя шутка в программе "Вечерний Ургант" берет свои корни вот из этого анонимного и фейкового сообщения. На самом деле все обстояло так: 16 февраля очищалась от снега автостоянка за домом на ул. Ленинградская, 8., причем чистилась всего второй раз за зимний сезон. В связи с большим объемом снежной массы ее часть буквально на 4 часа поместили с внешней стороны дома по Дзержинского, 11 (не создавая никаких помех жителям дома), а не по ул. Ленинградская, 14, как утверждает анонимный автор "липы". И вскоре все вывезли, - поснили в администрации города горняков.

Кстати, это не первый случай, когда шутят в этой передаче про Кировск. В свое время шоумен уже иронизировал над космическими квитанциями.

Иван Ургант пошутил про вывоз снега в Кировске.Автор: 1 канал! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Я не декабристка!»: Евгения Чибис рассказала, как трудно дался ей переезд в Мурманскую область
Иван Ургант пошутил, что в Кировске снег от элитного дома сбрасывают к обычным
В Мурманске переломали ноги догхантеру, объявившему войну зоозащитникам
Tele2 избавилась от фраз-раздражителей
Из-за штормового ветра закрыли сразу две дороги в Мурманской области
В Белгороде мужчина убил мурманчанку во время секса
В Мурманске к 23 февраля и 8 Марта собирают подарки для пожилых людей
Жительница Междуречья нагоняла по Кольскому мосту на арест Mitsubishi Pajero
Угроза ЧС: В Мурманске выделили почти 5,5 миллиона рублей на вывоз скопившегося во дворах снега
Житель Апатитов из-за ревности вонзил нож в возлюбленную
Через российско-норвежскую границу в Мурманскую область пытались провезти позвонок кита
В Мурманске на стоянке для грузовиков из джипа выбросили беременную собаку с голубыми глазами
Прокуратура заставит подрядчиков доделать кровлю и фасады в трех домах в Никеле и Заполярном
Мурманск посетил православный миссионер из США
В колонию в Мурманске в дамских сумочках пытались пронести сим-карты
В здании правительства Мурманской области и больницах - угроза взрыва
В столовой Оленегорска торговали просроченным мясом
"Всего +16": В детском садике Кировска среди зимы отключили отопление