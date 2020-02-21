Иван Ургант пошутил, что в Кировске снег от элитного дома сбрасывают к обычным

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:15:29+03:00

Иван Ургант уже не в первый раз шутит над событиями в Кировске. Фото: скриншот видео

В администрации города заверили, что информация о такой работе - фейк [видео]

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В передаче "Вечерний Ургант" часто шутят про Мурманскую область. Напомним: бывший мэр Мурманска, а депутат Госдумы Алексей Веллер представал в образе Терминатора. Также чудовищных рыб рыбака Романа Федорцова нарядили в новогодние костюмы. А Андрей Чибис "поучаствовал" в карнавале врио.

И вот - новый повод для шутки.

- В Кировске коммунальщики переложили снег от элитных домов к обычным. Ох уж эти коммунальщики, - с улыбкой сказал Иван Ургант. - А почему сразу переложили? Что за приемы желтой прессы, клише? Сделаем заголовок правдивым: сотрудники ЖКХ подарили радость зимы простым горожанам, отобрав снег у зажравшихся богачей.

В администрации Кировска сразу же отреагировали на шутку. Правда, чиновников она не повеселила.

- Вчерашняя шутка в программе "Вечерний Ургант" берет свои корни вот из этого анонимного и фейкового сообщения. На самом деле все обстояло так: 16 февраля очищалась от снега автостоянка за домом на ул. Ленинградская, 8., причем чистилась всего второй раз за зимний сезон. В связи с большим объемом снежной массы ее часть буквально на 4 часа поместили с внешней стороны дома по Дзержинского, 11 (не создавая никаких помех жителям дома), а не по ул. Ленинградская, 14, как утверждает анонимный автор "липы". И вскоре все вывезли, - поснили в администрации города горняков.

Кстати, это не первый случай, когда шутят в этой передаче про Кировск. В свое время шоумен уже иронизировал над космическими квитанциями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/762212" frameborder="0"></iframe> Иван Ургант пошутил про вывоз снега в Кировске.Автор: 1 канал! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU