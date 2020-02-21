Иван Ургант пошутил, что в Кировске снег от элитного дома сбрасывают к обычным
В передаче "Вечерний Ургант" часто шутят про Мурманскую область. Напомним: бывший мэр Мурманска, а депутат Госдумы Алексей Веллер представал в образе Терминатора. Также чудовищных рыб рыбака Романа Федорцова нарядили в новогодние костюмы. А Андрей Чибис "поучаствовал" в карнавале врио.
И вот - новый повод для шутки.
- В Кировске коммунальщики переложили снег от элитных домов к обычным. Ох уж эти коммунальщики, - с улыбкой сказал Иван Ургант. - А почему сразу переложили? Что за приемы желтой прессы, клише? Сделаем заголовок правдивым: сотрудники ЖКХ подарили радость зимы простым горожанам, отобрав снег у зажравшихся богачей.
В администрации Кировска сразу же отреагировали на шутку. Правда, чиновников она не повеселила.
- Вчерашняя шутка в программе "Вечерний Ургант" берет свои корни вот из этого анонимного и фейкового сообщения. На самом деле все обстояло так: 16 февраля очищалась от снега автостоянка за домом на ул. Ленинградская, 8., причем чистилась всего второй раз за зимний сезон. В связи с большим объемом снежной массы ее часть буквально на 4 часа поместили с внешней стороны дома по Дзержинского, 11 (не создавая никаких помех жителям дома), а не по ул. Ленинградская, 14, как утверждает анонимный автор "липы". И вскоре все вывезли, - поснили в администрации города горняков.
Кстати, это не первый случай, когда шутят в этой передаче про Кировск. В свое время шоумен уже иронизировал над космическими квитанциями.
Иван Ургант пошутил про вывоз снега в Кировске.Автор: 1 канал! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU