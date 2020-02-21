Мурманская область вошла в топ-10 российских регионов с самым быстрым Интернетом
Кому же быстрее всего удается отыскать информацию в Интернете? Яндекс.Метрика провела интересный тест среди пользователей всемирной паутины, предложив им вспомнить, как менялся Рунет и современные технологии за последние десятилетие.
Участникам анкетирования сообщались статистические данные и любопытные факты о переменах в глобальной сети.
В одном из вопросов нужно было угадать, что показано на карте России, которая была закрашена разными оттенками красного. Оказалось, что картинка наглядно показывала, в каких регионах нашей страны самый быстрый Интернет.
Лидерами по самому низкому времени загрузки страниц на компьютерах стала Москва, Свердловская область и Карачаево-Черкесская Республика. Мурманская область тоже попала в топ: кольский край замкнул десятку регионов по высокой скорости Интернета. В среднем, страница у жителей Заполярья грузится за 752 миллисекунды.
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ИСТОЧНИК KP.RU