2020-02-21T14:56:00+03:00
Общество

Мурманская область вошла в топ-10 российских регионов с самым быстрым Интернетом

Страница у северян загружается меньше чем за секунду
Наталья ЛОБАНОВА
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Самый скоростной Интернет оказался в Москве. Фото: pixabay.comСамый скоростной Интернет оказался в Москве. Фото: pixabay.com
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Кому же быстрее всего удается отыскать информацию в Интернете? Яндекс.Метрика провела интересный тест среди пользователей всемирной паутины, предложив им вспомнить, как менялся Рунет и современные технологии за последние десятилетие.

Участникам анкетирования сообщались статистические данные и любопытные факты о переменах в глобальной сети.

В одном из вопросов нужно было угадать, что показано на карте России, которая была закрашена разными оттенками красного. Оказалось, что картинка наглядно показывала, в каких регионах нашей страны самый быстрый Интернет.

Лидерами по самому низкому времени загрузки страниц на компьютерах стала Москва, Свердловская область и Карачаево-Черкесская Республика. Мурманская область тоже попала в топ: кольский край замкнул десятку регионов по высокой скорости Интернета. В среднем, страница у жителей Заполярья грузится за 752 миллисекунды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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