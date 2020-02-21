В Белгороде мужчина убил мурманчанку во время секса
19-летняя Валерия Шпитко из Мурманска пропала в поселке Майский Белгородской области, где гостила у отца, 12 июля 2018 года. Девушку искали и полиция, и волонтеры. А 4 августа в полицию пришел местный житель, который рассказал, что убил северянку...
Оказалось, что в тот злополучный июльский вечер Валерия познакомилась с молодым человеком на вечеринке. Вместе они пошли до ее дома, но потом планы поменялись, и они пошли в гости к мужчине.
Там после спиртного между новыми знакомыми случилась интимная близость, во время которой белгородец задушил мурманчанку.
- Тело он закопал на окраине поселка в овраге. Несмотря на то, что предполагаемый преступник уверенно привел оперативников на место захоронения и рассказал, как закопал тело, на суде он отказался от первоначальных показаний и начал выдвигать невероятную версию происшествия. По словам подсудимого, признаться в преступлении его якобы заставили полицейские, а на самом деле он узнал о гибели Валерии случайно. Девушка слишком много выпила на вечеринке, из-за чего у нее произошло западание языка в просвет дыхательных путей, что привело к смерти, - сообщает портал moe-belgorod.ru.
После мужчина выдвинул еще одну версию: Леру убил другой человек, который потом умер сам.
Впрочем, Белгородский суд все равно признал его виновным в убийстве и приговорил к 9,5 годам колонии строгого режима. Еще в течение года после освобождения он будет находиться под надзором полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU