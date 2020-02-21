В Мурманске к 23 февраля и 8 Марта собирают подарки для пожилых людей

21 Февр. 2020 2020-02-21T08:41:13+03:00

Порадовать инвалидов и ветеранов войны можно сладостями, чаем и кофе, открытками с теплыми пожеланиями

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Волонтерская организация «ДаДобро» совместно с Центром поддержки гражданских инициатив запустил в Мурманске акцию «Герои среди нас», цель которой – собрать подарки к 23 февраля и 8 Марта для пожилых людей.

- Нынешний год объявлен в России Годом памяти и славы. По всей стране откроются специальные пункты, куда неравнодушные горожане смогут принести презенты для ветеранов, тружеников тыла, детей войны, благодаря тем самым за Победу и героизм, проявленный в тяжелые годы, - сообщили в пресс-службе «Единой России».

В Мурманске такая точка появилась на базе Мурманской областной научной библиотеки по адресу ул. Софьи Перовской, д. 21А. Сбор проходит с 19 февраля по 5 марта с 10.00 до 20.00 по будням, с 10.00 до 18.00 – в субботу и воскресенье.

В праздничные дни сотрудники библиотеки вместе с волонтерами отвезут подарки в Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Для пожилых людей можно передать подарочные мужские и женские наборы, чай, кофе, мягкие сладости (зефир, пастила), а также открытки с добрыми пожеланиями.

Доброе дело, которое позволит озарить улыбкой лица стариков, поддержали практически все города России, от Калининграда до Владивостока.

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