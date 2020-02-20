2020-02-20T20:25:16+03:00
Общество

Жительница Междуречья нагоняла по Кольскому мосту на арест Mitsubishi Pajero

Машину северянки, на которой катался ее муж, забрали за неуплату 146 штрафов ГИБДД
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Нарушительница накопила 125 тысяч долгов. Фото: ФССП РоссииНарушительница накопила 125 тысяч долгов. Фото: ФССП России
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Автолюбительница из поселка Междуречье в одночасье лишилась своей машины, когда приставы наведались к ней в гости. Дело в том, что женщина накопила штрафов за превышение скорости аж на 125 тысяч рублей. В итоге в отделе судебных исполнителей Кольского района залежалось 146 исполнительных производств на взыскание с нее долгов.

- Авто постоянно попадалось в объектив камер видеофиксации нарушений ПДД на Кольском мосту. Все свои штрафы за превышение скорости водитель должен был оплатить в течение двух месяцев, но этого не произошло. Поэтому было решено арестовать принадлежащий женщине Mitsubishi Pajero, - рассказал «КП» начальник пресс-службы УФССП России по Мурманской области Эдуард Вичев.

Возле дома местной жительницы приставам не удалось найти припаркованный автомобиль. Однако живущие рядом северяне пояснили, что их соседка не ездит за рулем. Оказалось, машиной распоряжается ее муж. Выяснив место работы супруга-нарушителя, исполнители отправились прямиком туда. Неожиданный визит закончился арестом иномарки.

Теперь должник обязан также заплатить 146 тысяч рублей исполнительского сбора за то, что вовремя не погасил штрафы. Если через 10 дней эту сумму не закроют, Mitsubishi Pajero отправят на продажу в счет погашения долга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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