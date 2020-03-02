2020-03-02T08:39:07+03:00
Общество

В Мурманске появился первый умный дом с видеонаблюдением за подъездами

С помощью смартфона жильцы смогут увидеть, кто хочет зайти к ним в гости
Наталья ЛОБАНОВА
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Дверь в подъезд можно будет открывать удаленно. Фото: пресс-служба РостелекомДверь в подъезд можно будет открывать удаленно. Фото: пресс-служба Ростелеком
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Мурманск шагает в ногу со временем, продвигая новые технологии в массы. Так, в областном центре появился первый многоквартирный дом с интеллектуальным сервисом.

- Сервис позволит жильцам дистанционно открывать дверь подъезда при помощи мобильного приложения на смартфоне или планшете, а благодаря встроенной в домофон камере хозяин квартиры увидит на экране своего мобильного, кто именно хочет зайти в дом. Эта функция пригодится, например, родителям, которые всегда смогут проконтролировать, чтобы дети в их отсутствие не открывали двери посторонним, - отметили в пресс-службе мурманского филиала провайдера, отвечающего за технологию.

Также дом оснастили видеонаблюдением за подъездами и придомовой территорией. Собственники смогут просматривать трансляцию с камер из любой точки мира, где есть доступ в Интернет.

В дальнейшем сервис собираются дополнить возможностью удаленного сбора показаний счетчиков, умным шлагбаумом и другими опциями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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