В Мурманске появился первый умный дом с видеонаблюдением за подъездами
Мурманск шагает в ногу со временем, продвигая новые технологии в массы. Так, в областном центре появился первый многоквартирный дом с интеллектуальным сервисом.
- Сервис позволит жильцам дистанционно открывать дверь подъезда при помощи мобильного приложения на смартфоне или планшете, а благодаря встроенной в домофон камере хозяин квартиры увидит на экране своего мобильного, кто именно хочет зайти в дом. Эта функция пригодится, например, родителям, которые всегда смогут проконтролировать, чтобы дети в их отсутствие не открывали двери посторонним, - отметили в пресс-службе мурманского филиала провайдера, отвечающего за технологию.
Также дом оснастили видеонаблюдением за подъездами и придомовой территорией. Собственники смогут просматривать трансляцию с камер из любой точки мира, где есть доступ в Интернет.
В дальнейшем сервис собираются дополнить возможностью удаленного сбора показаний счетчиков, умным шлагбаумом и другими опциями.
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ИСТОЧНИК KP.RU