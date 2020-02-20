2020-02-20T20:30:00+03:00
Происшествия

Житель Апатитов из-за ревности вонзил нож в возлюбленную

Ранее несудимому северянину грозит до десяти лет лишения свободы
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Пока что мужчина находится под подпиской о невыезде.Пока что мужчина находится под подпиской о невыезде.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Ревность до добра никогда не доводит, только до крайностей. Так, 40-летняя жительница Апатитов слегла в больницу с тяжелым ножевым ранением по вине своего недоверчивого возлюбленного.

- Полицейские установили, что травму северянке причинил сожитель, когда между ними случился конфликт на почве ревности. В пылу ссоры мужчина схватился за кухонный нож, ударил им в живот потерпевшую. Ситуация произошла в их квартире по месту жительства, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Сотрудники уголовного розыска отыскали подозреваемого апатитчанина и доставили его в отдел полиции. Злоумышленником оказался безработный и ранее несудимый 40-летний местный житель. В содеянном он признался.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Ему грозит лишение свободы до десяти лет. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Междуречья нагоняла по Кольскому мосту на арест Mitsubishi Pajero
Угроза ЧС: В Мурманске выделили почти 5,5 миллиона рублей на вывоз скопившегося во дворах снега
Житель Апатитов из-за ревности вонзил нож в возлюбленную
Через российско-норвежскую границу в Мурманскую область пытались провезти позвонок кита
В Мурманске на стоянке для грузовиков из джипа выбросили беременную собаку с голубыми глазами
Прокуратура заставит подрядчиков доделать кровлю и фасады в трех домах в Никеле и Заполярном
Мурманск посетил православный миссионер из США
В колонию в Мурманске в дамских сумочках пытались пронести сим-карты
В здании правительства Мурманской области и больницах - угроза взрыва
В столовой Оленегорска торговали просроченным мясом
"Всего +16": В детском садике Кировска среди зимы отключили отопление