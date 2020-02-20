Житель Апатитов из-за ревности вонзил нож в возлюбленную

20 Февр. 2020 2020-02-20T20:30:00+03:00

Пока что мужчина находится под подпиской о невыезде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Ревность до добра никогда не доводит, только до крайностей. Так, 40-летняя жительница Апатитов слегла в больницу с тяжелым ножевым ранением по вине своего недоверчивого возлюбленного.

- Полицейские установили, что травму северянке причинил сожитель, когда между ними случился конфликт на почве ревности. В пылу ссоры мужчина схватился за кухонный нож, ударил им в живот потерпевшую. Ситуация произошла в их квартире по месту жительства, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Сотрудники уголовного розыска отыскали подозреваемого апатитчанина и доставили его в отдел полиции. Злоумышленником оказался безработный и ранее несудимый 40-летний местный житель. В содеянном он признался.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Ему грозит лишение свободы до десяти лет. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU