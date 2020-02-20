Мурманск посетил православный миссионер из США

20 Февр. 2020 2020-02-20T14:40:00+03:00

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Иностранные туристы в самом крупном за Полярным кругом городе уже давно не редкость, но, пожалуй, такого гостя в Мурманске еще не было. На Сретение Господне столицу Заполярья посетил православный миссионер из США Мэтью Кассерли.

- Матвей родился в Нью-Йорке, рос в протестантской среде и находился в постоянном духовном поиске. Он перепробовал различные течения от традиционных протестантских до экзотических восточных. Но так и не смог найти истины ни в одном из них, - рассказывают о необычном прихожанине в Мурманской и Мончегорской митрополии.

Однажды Мэтью Кассерли посетил Казанский Собор в Санкт-Петербурге и, когда запел хор и открылись Царские врата, американец понял, что нашел свой путь. Позже он не только принял крещение, но и переехал жить в Москву. Матвей стал миссионером, и как ни странно, не для людей, живущих на Западе, а для «спящих» православных в России. Кроме того, он стал волонтером организации «Общее Дело», которая занимается восстановлением памятников деревянного зодчества на Русском Севере.

В Мурманск Мэтью Кассерли приехал в гости к знакомым, но обещал вернуться уже, так сказать, с официальным визитом, в ходе которого встретится с заполярной молодежью и поделится своим опытом воцерковления.

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