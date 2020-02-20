2020-02-20T15:16:33+03:00
Общество

Прокуратура заставит подрядчиков доделать кровлю и фасады в трех домах в Никеле и Заполярном

Фонд капремонта, несмотря на затянувшиеся работы, не спешит выставлять штрафные санкции
Елена ЧУМАКОВА
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В разгар зимы крыша в Никеле оказалась не отремонтированной.В разгар зимы крыша в Никеле оказалась не отремонтированной.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Кровля течет, но вы держитесь! Именно так переформулировали для себя слова бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева в Фонде капительного ремонта Мурманской области и махнули рукой и на нерадивых подрядчиков, и на жителей, в чьих домах еще осенью начались работы.

- До 25 декабря ООО «Конюков» должно было капитально отремонтировать кровлю в доме №6/1 и крышу с фасадом в доме № 17 на проспекте Гвардейскому в Никеле, а ООО «Астрастрой» - фасад фасада дома № 8 на улице Космонавтов в Заполярном. Работы выполнены на 65% и 55% соответственно. Однако до сих пор не завершены, - рассказывают в прокуратуре Мурманской области.

Кроме того, на совещании еще в конце ноября решено было сдвинуть срок завершения капительного ремонта на 1 апреля. Тем не менее, дополнительного соглашения к договору заключено не было, да и штрафные санкции подрядчикам, затянувшим с выполнением контрактов, никто не выставлял.

- С октября 2019 года по январь 2020 года рабочие частично разобрали элементы конструкций кровли дома № 6/1 по проспекту Гвардейскому в Никеле. Из-за этого верхний розлив системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, проходящей по чердаку, неоднократно перемерзал, а квартиры жильцов заливало, - отмечают в прокуратуре.

Надзорному ведомству пришлось вмешаться в ситуацию и вынести представление в адрес безответственного заказчика и не менее нерадивых подрядчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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