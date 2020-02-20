В колонию в Мурманске в дамских сумочках пытались пронести сим-карты
Родственникам подопечных исправительных учреждений Мурманской области приходится ждать длительных свиданий минимум три месяца. Поэтому малейшая оплошность может стоить весьма дорого. Однако это не смущает некоторых посетительниц. Так, на днях в исправительную колонию строгого режима №17 в Мурманске приехали сразу две дамы.
- Первая прибыла на длительное свидание из Росляково. В ее дамской сумочке была найдена сим-карта. Запрещенный предмет изъяли, свидание отменили, а в отношении нарушительницы составили административный протокол, - рассказывают в пресс-службы УФСИН по Мурманской области.
Однако через пару часов ситуация повторилась.Но уже с женщиной, приехавшей из Казани. В ее дамской сумочке был спрятан точно такой же предмет. Вот только этой нарушительнице было куда обиднее, ведь, чтобы повидаться с родственником, ей пришлось преодолеть 2285 километров. К слову, по закону, считается, что осужденный не виноват в коварстве своих близких, а потому длительное свидание все же состоится, но его снова придется ждать.
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