Под Шонгуем после ДТП сгорела машина, водитель погиб
Утром 20 февраля началось со стращной аварии под Шонгуем примерно на 1368 километре трассы "Кола". Здесь на скользкой дороге столкнулись две неравные по размерам машины.
- В районе поселка водитель Ford Fiesta по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с большегрузом Volvo. Водитель легкового автомобиля погиб. Проводится проверка, - рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.
Как сообщили в "Мурманскавтодоре", с 1.10 ночи из-за аварии была перекрыта "Кола". По словам очевидцев, после столкновения Ford загорелся вместе с водителем.
Напомним: в начале февраля серьезная авария произошла на дороге Снежногорск-Гаджиево. Здесь в столкновении легковой машины и рейсового автобуса пострадали пять человек.
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