Под Шонгуем после ДТП сгорела машина, водитель погиб

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:55:39+03:00

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Утром 20 февраля началось со стращной аварии под Шонгуем примерно на 1368 километре трассы "Кола". Здесь на скользкой дороге столкнулись две неравные по размерам машины.

- В районе поселка водитель Ford Fiesta по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с большегрузом Volvo. Водитель легкового автомобиля погиб. Проводится проверка, - рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

Как сообщили в "Мурманскавтодоре", с 1.10 ночи из-за аварии была перекрыта "Кола". По словам очевидцев, после столкновения Ford загорелся вместе с водителем.

Напомним: в начале февраля серьезная авария произошла на дороге Снежногорск-Гаджиево. Здесь в столкновении легковой машины и рейсового автобуса пострадали пять человек.

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