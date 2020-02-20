2020-02-20T09:55:39+03:00
Происшествия

Под Шонгуем после ДТП сгорела машина, водитель погиб

Легковушка столкнулась с грузовиком
Мария ПАШЕНКОВА
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Ford после столкновения загорелся. Фото: vk.com/murmansk_dtpFord после столкновения загорелся. Фото: vk.com/murmansk_dtp
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Утром 20 февраля началось со стращной аварии под Шонгуем примерно на 1368 километре трассы "Кола". Здесь на скользкой дороге столкнулись две неравные по размерам машины.

- В районе поселка водитель Ford Fiesta по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с большегрузом Volvo. Водитель легкового автомобиля погиб. Проводится проверка, - рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

Как сообщили в "Мурманскавтодоре", с 1.10 ночи из-за аварии была перекрыта "Кола". По словам очевидцев, после столкновения Ford загорелся вместе с водителем.

Напомним: в начале февраля серьезная авария произошла на дороге Снежногорск-Гаджиево. Здесь в столкновении легковой машины и рейсового автобуса пострадали пять человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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