2020-02-20T09:38:06+03:00
Общество

Улицу Самойловой в Мурманске перекрыли до первых весенних дней

Причина неудобства водителей – «На Севере – Масленица!»
Лидия АРСТОВА
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В Мурмаске будут широко гулять на Масленицу.В Мурмаске будут широко гулять на Масленицу.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Любое культурно-массовое мероприятие в центре города сопровождается перекрытием проезжей части. Приход весны с масленой неделей не исключение. Так, по улице Самойловой от дома №18 до №9 запретили движение, остановку и стоянку всех видов транспорта. Ограничение официально стартовало 18 февраля, снимут его в 23.00 4 марта.

Причина перекрытия дороги – проведение мероприятия «На Севере – Масленица!». Также с первого его дня, по сообщению администрации города, водителям необходимо убрать машины с территории рядом с пожарной частью.

- Освободить от транспорта, запретить движение, остановку и стоянку всех видов транспорта, за исключением транспорта Главного управления МЧС России по Мурманской области, по улице Самойловой, от улицы Комсомольской до дома №9 по улице Самойловой, с 00.00 часов 18 февраля до 8.00 часов 20 февраля, - сообщается на сайте администрации Мурманска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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