"Всего +16": В детском садике Кировска среди зимы отключили отопление

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:58:03+03:00

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Много ли нужно дошкольнику, чтобы заболеть? Хватит и маленького холодка, пробежавшего по вспотевшей спине, чтобы больничный на пару недель был обеспечен. Что узнали на горьком опыте в детском саду №10 в Кировске.

В паблике «Вконтакте» «Суровая реальность| Апатиты Кировск Хибины» северяне, чьи дети посещают учреждение, оставили эмоциональную запись.

- Детский сад № 10, температура утром в группе 16 градусов. Батареи холодные. Дети пришли мокрые после путешествия по «снежному плену». Детей - пять человек в группе, остальные болеют. Воспитатели сказали, что из-за повышения температуры на улице сработал автомат и отопление в садике отключилось, - написали в сообщении.

Так ли это? С таким вопросом «Комсомолка» обратилась к руководству детсада.

- Отключение действительно было. В современных теплоцентрах замкнуло проводку, сработала автоматика. Из отпуска вызвали главного специалиста, он устранил неисправность. В настоящий момент все работает в штатном режиме. Причиной поломки стал снежный буран. По крайней мере, мне это объяснили так. Произойдет ли подобное в дальнейшем, трудно сказать. Зависит это не от внутренней проводки, - сообщила «КП» заведующая хозяйством в детском саду №10 в Кировске Юлия Евстигнеева.

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ИСТОЧНИК KP.RU