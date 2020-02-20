2020-02-20T10:58:03+03:00
Общество

"Всего +16": В детском садике Кировска среди зимы отключили отопление

По словам родителей, большинство детей заболели, находясь в холодном помещении после прогулки
Лидия АРСТОВА
Поделиться:
После отключения отопления многие дети заболели.После отключения отопления многие дети заболели.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Много ли нужно дошкольнику, чтобы заболеть? Хватит и маленького холодка, пробежавшего по вспотевшей спине, чтобы больничный на пару недель был обеспечен. Что узнали на горьком опыте в детском саду №10 в Кировске.

В паблике «Вконтакте» «Суровая реальность| Апатиты Кировск Хибины» северяне, чьи дети посещают учреждение, оставили эмоциональную запись.

- Детский сад № 10, температура утром в группе 16 градусов. Батареи холодные. Дети пришли мокрые после путешествия по «снежному плену». Детей - пять человек в группе, остальные болеют. Воспитатели сказали, что из-за повышения температуры на улице сработал автомат и отопление в садике отключилось, - написали в сообщении.

Так ли это? С таким вопросом «Комсомолка» обратилась к руководству детсада.

- Отключение действительно было. В современных теплоцентрах замкнуло проводку, сработала автоматика. Из отпуска вызвали главного специалиста, он устранил неисправность. В настоящий момент все работает в штатном режиме. Причиной поломки стал снежный буран. По крайней мере, мне это объяснили так. Произойдет ли подобное в дальнейшем, трудно сказать. Зависит это не от внутренней проводки, - сообщила «КП» заведующая хозяйством в детском саду №10 в Кировске Юлия Евстигнеева.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В столовой Оленегорска торговали просроченным мясом
"Всего +16": В детском садике Кировска среди зимы отключили отопление
Улицу Самойловой в Мурманске перекрыли до первых весенних дней
Мурманская область оказалась в середине рейтинга регионов по качеству жизни
Под Шонгуем после ДТП сгорела машина, водитель погиб
Депутат Мурманской областной Думы: "Новая скамейка у здания правительства уродует исторический вид"
В Мурманске полыхал автосервис на площади 100 квадратных метров
Сотрудники администрации Кировска вышли расчищать город от снега
В Мурманске на улице Капитана Орликовой северян начал принимать врач общей практики
Глава Апатитов объявил приз в 10 тысяч рублей за лучшее название для парка
Жители Мурманской области предложили в качестве талисмана переписи населения зайца, песца и аиста
Фотограф из Мурманска снял на видео метеор на фоне северного сияния
Из-за нерадивого подрядчика реконструкция парковки в аэропорту «Мурманск» обойдется на 18 миллионов рублей дороже
Как стать миллионером: директор салона сотовой связи в Мончегорске обокрала свой магазин
Андрей Чибис опубликовал видео, как в Териберке пробивают дорогу через полутораметровые сугробы
«Комсомольская правда»-Мурманск» проводит конкурс «Чудо-сани»
До нескольких муниципалитетов Мурманской области не дошли школьные автобусы
Житель Мурманской области пошутил в Петрозаводске, что у него коронавирус
Мурманских бизнесменов начнут штрафовать за несогласованные вывески на объектах культурного наследия
Полуостров Рыбачий вошел в топ самых живописных мест России
У многострадального дома в Мурманске обвалился козырек
В Мурманске и Ловозерском районе закрыли 12 классов из-за вспышки гриппа и ОРВИ