2020-02-20T16:15:40+03:00
Дом. Семья

В Мурманске на стоянке для грузовиков из джипа выбросили беременную собаку с голубыми глазами

Зоозащитники ищут для семи появившихся на свет щенков дом
Елена МОЛОДЦОВА
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Беременная собака и ее будущее потомство оказались не нужны прежним хозяевам. Фото: "Путеводная звезда"Беременная собака и ее будущее потомство оказались не нужны прежним хозяевам. Фото: "Путеводная звезда"
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Увы, человеческая жестокость не знает границ. Вот и собаке с необычным голубым цветом глаз злодейка-судьба поставила подножку. Но, к счастью, мир оказался не без добрых людей.

- На грузовой стоянке, что возле морского рыбного порта в Мурманске, с джипа выбросили беременную собаку. Вскоре родились семь щенков – почти все с таким же голубыми глазами, как у матери. Охранники и водители подкармливают собаку и ее потомство. Но если маму после стерилизации возможно оставить на стоянке, то малышам надо искать дом, - обратилась к местным зоозащитникам Марина Кискина, которая оказалась в столице Заполярья проездом.

Почти все малыши имеют такой же необычный цвет глаз, как и их мама. Фото: Фонд "Ищу Человека"

Почти все малыши имеют такой же необычный цвет глаз, как и их мама. Фото: Фонд "Ищу Человека"

Волонтеры уже навестили хвостатое семейство на стоянке для грузовиков. Малышам от роду примерно месяц, и они обещают вырасти некрупными. В силу возраста пока они прячутся в норе на обочине дороги. Еще немного и крохи начнут исследовать мир, что может закончится для них печально.

- Никому на территории не нужно такое количество собак, а значит рано или поздно на щенков вызовут отлов. Им грозит мучительная смерть. Собаку будем стерилизовать и искать для нее дом, - сообщают волонтеры Фонда поддержки бездомных животных «Ищу Человека».

Если у вас дрогнуло сердце и вы готовы приютить малышей, пишите Екатерине Бауэр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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