В столовой Оленегорска торговали просроченным мясом

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:52:18+03:00

У мяса не было ни маркировки, ни нужных документов. Фото: pixabay.com

Предпринимателю, который поставлял эту продукцию, выписали штраф в 30 тысяч рублей

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Питаться протухшим мясом не захочется никому. А вот жителям Оленегорска пришлось - прокуратура города нашла в одной из местных организаций при комбинате "просрочку".

- Установлено, что индивидуальный предприниматель занимался в столовой АО "Олкон" продажей различного вида мяса с нарушением требований закона. Пищевая продукция была без ветеринарных документов и маркировки, с нарушением условий хранения и истекшим сроком годности, - рассказали "КП" в пресс-службе прокуратуры Оленегорска.

По результатам проверки прокурор города обратился в Арбитражный суд Мурманской области, чтобы привлечь бизнесмена к административной ответственности по статье 14.43 КоАП РФ. 12 февраля суд удовлетворил заявление, а недобросовестному предпринимателю выписали штраф в 30 тысяч рублей с конфискацией некачественной продукции.

Напомним, в Белоруссии в мурманских консервах с печенью трески нашли личинок паразитов.

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