В столовой Оленегорска торговали просроченным мясом
Питаться протухшим мясом не захочется никому. А вот жителям Оленегорска пришлось - прокуратура города нашла в одной из местных организаций при комбинате "просрочку".
- Установлено, что индивидуальный предприниматель занимался в столовой АО "Олкон" продажей различного вида мяса с нарушением требований закона. Пищевая продукция была без ветеринарных документов и маркировки, с нарушением условий хранения и истекшим сроком годности, - рассказали "КП" в пресс-службе прокуратуры Оленегорска.
По результатам проверки прокурор города обратился в Арбитражный суд Мурманской области, чтобы привлечь бизнесмена к административной ответственности по статье 14.43 КоАП РФ. 12 февраля суд удовлетворил заявление, а недобросовестному предпринимателю выписали штраф в 30 тысяч рублей с конфискацией некачественной продукции.
Напомним, в Белоруссии в мурманских консервах с печенью трески нашли личинок паразитов.
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