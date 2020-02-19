2020-02-19T16:53:25+03:00
Общество

В Мурманске на улице Капитана Орликовой северян начал принимать врач общей практики

Медпомощь в новом офисе оказывают с 14 февраля
Лидия АРСТОВА
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Андрей Чибис лично првоерил, как выполнили его поручение для жителей улицы Капитана Орликовой. Фото: Правительство Мурманской областиАндрей Чибис лично првоерил, как выполнили его поручение для жителей улицы Капитана Орликовой. Фото: Правительство Мурманской области
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В столице Заполярья на улице Орликовой несколько лет не работал кабинет врача, что вызывало бурю недовольства и жалоб у жителей микрорайона: ближайшие поликлиники только на улицах Морской или Полярной дивизии, а в некоторых ситуациях помощь нужна как можно скорее. На том же месте, что и раньше, по адресу: улица Капитана Орликовой, 5 открылся новый офис врача общей практики.

- Жители микрорайона просили открыть медицинский пункт, что называется, рядом с домом – задача выполнена, – прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Ремонт в помещении начали в ноябре прошлого года. Кабинет капитально отремонтировали за два месяца, а также закупили необходимую мебель и медицинское оборудование на общую сумму 5 миллионов рублей. В офисе ведут прием пациентов врач общей практики и терапевт, работают кабинеты УЗИ и функциональной диагностики, процедурный кабинет.

Губернатор решил лично испытать новую технику.

- Прошел медицинские исследования! Уровень кислорода в норме, - подписал губернатор историю в соцсети «Инстаграм», в которой демонстрирует измеряющий на пальце прибор.

Медкабинет работает с 14 февраля по будням с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 15.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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