В Мурманске на улице Капитана Орликовой северян начал принимать врач общей практики

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:53:25+03:00

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В столице Заполярья на улице Орликовой несколько лет не работал кабинет врача, что вызывало бурю недовольства и жалоб у жителей микрорайона: ближайшие поликлиники только на улицах Морской или Полярной дивизии, а в некоторых ситуациях помощь нужна как можно скорее. На том же месте, что и раньше, по адресу: улица Капитана Орликовой, 5 открылся новый офис врача общей практики.

- Жители микрорайона просили открыть медицинский пункт, что называется, рядом с домом – задача выполнена, – прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Ремонт в помещении начали в ноябре прошлого года. Кабинет капитально отремонтировали за два месяца, а также закупили необходимую мебель и медицинское оборудование на общую сумму 5 миллионов рублей. В офисе ведут прием пациентов врач общей практики и терапевт, работают кабинеты УЗИ и функциональной диагностики, процедурный кабинет.

Губернатор решил лично испытать новую технику.

- Прошел медицинские исследования! Уровень кислорода в норме, - подписал губернатор историю в соцсети «Инстаграм», в которой демонстрирует измеряющий на пальце прибор.

Медкабинет работает с 14 февраля по будням с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 15.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU