2020-02-19T16:17:48+03:00
Общество

Глава Апатитов объявил приз в 10 тысяч рублей за лучшее название для парка

Сам Алексей Гиляров в выборе победителя участвовать не будет
Елена МОЛОДЦОВА
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Полюбившейся городжанам парк получит народное название. Фото: ХибИнформБюроПолюбившейся городжанам парк получит народное название. Фото: ХибИнформБюро
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Еще два года назад вряд ли бы кому-то пришло в голову выбирать название для небольшого лесного массива за зданием администрации Апатитов. Однако за это время многое изменилось: на областные деньги зеленую зону облагородили: сделали новые дорожки и освещение, и зеленая зона стала не только парком, но и настоящим местом притяжением для местных жителей.

- А у любого любимого места должно быть название. Согласитесь, что «парк за администрацией» звучит банально, не то, что парк имени Горького или «Патриот». Поэтому я решил объявить конкурс и выбрать название для любимого места многих горожан, - объясняет глава Апатитов Алексей Гиляров.

Кстати, призовой фонд – 10 тысяч рублей – из личных средств Алексея Гилярова. Получит ли эту сумму победитель или ее поделят между тройкой лидеров, пока не решили. Но совершенно точно название получится народным.

- Конкурсу всего два дня, а вариантов уже немало – их присылают мне и в соцсетях, и передают в Совет депутатов, и через СМИ. Много интересных предложений: «Северное сияние», «Дружба», «Лучик солнца» или имени одного из тех людей, кто строил Апатиты. Победителя выберет жюри ко Дню города. Кстати, я в его состав не вхожу, - рассказывает Алексей Гиляров.

Глава города не намерен останавливаться только на названии парка и планирует в будущем провести аналогичный конкурс по выбору логотипа для любимого парка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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