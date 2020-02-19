Жители Мурманской области предложили в качестве талисмана переписи населения зайца, песца и аиста
В октябре планируют пересчитать россиян. Однако уже сейчас известны подробности предстоящей Всероссийской переписи населения. Например, теперь представители Росстата будут ходить по квартирам не с кипой бумаг, а с планшетом, что позволит хоть в какой-то мере не рушить экологию.
А вот выбирать талисман переписи будут из более 900 вариантов, которые прислали на конкурс из 74 регионов России, в том числе и из Мурманской области. Всего северяне отправили на конкурс три работы. Среди рисунков больше всего лайков и просмотров набрал белый песец в синей футболке и кедах. В руках зверек, автор которого пользователь Jay Lee, держит планшет для переписи. На втором месте в настоящий момент аист, летящий над картой России с лентой-флагом в клюве, от автора под ником Lee Loo. Отстает по лайкам, но опережает аиста по просмотрам белый заяц от Елизаветы. Ушастый одет в комбинезон и шарф и машет всем лапкой.
Заяц и песец как талисманы переписи пользуются большей популярностью. Фото: Елизавета и Jay Lee
Конечно, конкуренция у северян не маленькая, но шанс на победу есть. Жителям Мурманской области нужно поторопиться и поддержать своих земляков голосованием! Поставив лайк понравившейся работе на официальном сайте переписи.
Победитель получит 60 тысяч рублей, а его работа станет талисманом Всероссийской переписи населения. Итоги конкурса будут опубликованы не позднее 28 февраля.
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