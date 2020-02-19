Фотограф из Мурманска снял на видео метеор на фоне северного сияния
Северян пугают, что скоро солнечная активность снизится, и мы лет пять не будем наблюдать северное сияние. Но, глядя на сказочно красивое небо над нашими головами, верить в это не хочется.
Мурманский фотограф Артем Ершов только подкрепляет нашу веру в то, что аврора бореалис будет еще долго радовать нас переливами своих огней. Мастеру светописи удалось не только снять на видео сияние, но и "падающую звезду".
- Сияние сегодня [18 февраля] вечером около 23 часов, на Ловозерской отворотке...На 34 секунде можно заметить падающий метеор, а с 1 минуты начинаются танцы и буйства узоров, - написал Артем Ершов на личной странице в "ВКонтакте".
Стоит заметить, что явление метеоров на заполярном небе случается не так уж редко. Но далеко не каждому фотографу везет их поймать в объектив. Хотя иногда космические гости сгорают особенно ярко.
Напомним: красивое шоу наблюдали в Мурманской области в начале января.
В Мурманске метеорит упал на фоне северного сияния.Автор: Артем Ершов! другой источник
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