2020-02-19T15:16:40+03:00
Наука

Фотограф из Мурманска снял на видео метеор на фоне северного сияния

Артем Ершов наблюдал небесное шоу у отворотки на Ловозеро [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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А вы нашли падающий метеор? Фото: скриншот видео Артема ЕршоваА вы нашли падающий метеор? Фото: скриншот видео Артема Ершова
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Северян пугают, что скоро солнечная активность снизится, и мы лет пять не будем наблюдать северное сияние. Но, глядя на сказочно красивое небо над нашими головами, верить в это не хочется.

Мурманский фотограф Артем Ершов только подкрепляет нашу веру в то, что аврора бореалис будет еще долго радовать нас переливами своих огней. Мастеру светописи удалось не только снять на видео сияние, но и "падающую звезду".

- Сияние сегодня [18 февраля] вечером около 23 часов, на Ловозерской отворотке...На 34 секунде можно заметить падающий метеор, а с 1 минуты начинаются танцы и буйства узоров, - написал Артем Ершов на личной странице в "ВКонтакте".

Стоит заметить, что явление метеоров на заполярном небе случается не так уж редко. Но далеко не каждому фотографу везет их поймать в объектив. Хотя иногда космические гости сгорают особенно ярко.

Напомним: красивое шоу наблюдали в Мурманской области в начале января.

В Мурманске метеорит упал на фоне северного сияния.Автор: Артем Ершов! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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