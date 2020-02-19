Сотрудники администрации Кировска вышли расчищать город от снега

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:26:35+03:00

Местным властям пришлось взять лопаты, так как коммунальщики уже не справляются с насущной проблемой

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Циклон «Виктория», который заглянул в феврале к жителям Заполярья, принес Кировску много хлопот со снегом: в городе горняков меньше чем за сутки выпало больше 20 миллиметров осадков, а в январе на северян свалилась аж двойная месячная норма белых мух. Разгребать снежные завалы в итоге пришлось даже местной администрации, так как коммунальные службы уже не в силах совладать с огромными сугробами.

- 18 февраля был объявлен субботник, в котором участвовало около сотни человек - все из них сотрудники муниципальных учреждений Кировска. Чиновники очищали от снега лестницы, тротуары, остановки, - рассказали "КП" в пресс-службе мэрии города горянков.

По словам главы администрации Кировска Юрия Кузина, сейчас наиболее остро обстоят дела с уборкой дворов. Он потребовал от руководителей управляющих компаний активнее привлекать к расчистке придомовых территорий дворников и оперативнее реагировать на жалобы жильцов.

- Ситуацию можно охарактеризовать как чрезвычайную. На расчистку города от обильных снегопадов брошена вся дорожная техника муниципалитета, к работам привлечены внешние подрядчики. Но и этого не хватает, - сообщил на заседании оперативного штаба Юрий Кузин.

Так что пока город находится во власти снежной стихии, его уборкой приходится заниматься всем - и коммунальщикам, и местным жителям, и чиновникам.

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ИСТОЧНИК KP.RU