2020-02-20T09:27:10+03:00
Общество

Мурманская область оказалась в середине рейтинга регионов по качеству жизни

Кольское Заполярье сохраняет 36 позицию с 2018 года
Лилия АЛЬШЕВСКАЯ
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Мурманск - в первой половине рейтинга по качеству жизни.Мурманск - в первой половине рейтинга по качеству жизни.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Хорошо там, где нас нет. Как правило, все мы склонны думать, что где-то далеко-далеко жить намного лучше, проще и интереснее. И жители Кольского Заполярья в вопросе жалоб на судьбу не исключение - на условия жизни на Крайнем Севере жалуются многие. А вот в рейтинге российских регионов по качеству жизни-2019 на сайте РИА Новостей наш регион отнюдь не на «дне».

Постоянство – признак мастерства. Так, Мурманская область занимает 36 место, такое же, как и в 2018 году. Рейтинговый балл региона – 47,120. А вот наши соседи по рейтингу с 2018 года испытали качели: Пензенская область опустилась с 30 на 37 место, Смоленская область поднялась с 39 на 35.

Лидеры рейтинга – Москва, Санкт-Петербург и Московская область (1, 2 и 3 место соответственно). В аутсайдерах оказалась Республика Тыва, получив 85 место (как и в прошлом году).

Для составления рейтинга проанализировали 70 показателей, объединенных в 11 групп. Среди основных критериев: уровень доходов, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье, уровень образования и другие.

Ранее «Комсомолка» сообщала, какое место занимает Мурманск в рейтинге самых высоких домов на вторичном рынке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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