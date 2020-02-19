Как стать миллионером: директор салона сотовой связи в Мончегорске обокрала свой магазин

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:48:34+03:00

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Легкий способ погасить свои долги нашла 21-летняя директор магазина сотовой связи в Мончегорске. Девушка решила, что нет ничего лучше, чем взять деньги из кассы своей торговой точки. Может, никто и не заметит? Но, ее хитрый план с треском провалился.

Как выяснили следователи, северянка задолжала некоторую сумму своему знакомому и когда поняла, что не сможет вернуть ему деньги вовремя, то придумала позаимствовать наличку у организации, в которой работала.

- На похищенные средства начальница делала игровые ставки на электронной бирже в надежде дополнительно заработать на нужную сумму для возврата долга. Помимо наличных денег из кассы, которые она похищала в течение месяца, директор также грабила банковский счет компании при помощи персонального ключа доступа. В итоге девушка украла более 1 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Первое время мончегорке удавалось скрывать возникшую недостачу, но о ее действиях все же узнало руководство, а затем и полиция.

В отношении бывшего директора салона сотовой связи были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 160 и части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса РФ.

Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Северянку может ожидать лишение свободы до шести лет.

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