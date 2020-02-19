2020-02-19T12:48:34+03:00
Происшествия

Как стать миллионером: директор салона сотовой связи в Мончегорске обокрала свой магазин

На похищенные деньги 21-летняя девушка делала игровые ставки на бирже
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Поделиться:
Даме грозит до шести лет лишения свободы. Фото: pixabay.comДаме грозит до шести лет лишения свободы. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Легкий способ погасить свои долги нашла 21-летняя директор магазина сотовой связи в Мончегорске. Девушка решила, что нет ничего лучше, чем взять деньги из кассы своей торговой точки. Может, никто и не заметит? Но, ее хитрый план с треском провалился.

Как выяснили следователи, северянка задолжала некоторую сумму своему знакомому и когда поняла, что не сможет вернуть ему деньги вовремя, то придумала позаимствовать наличку у организации, в которой работала.

- На похищенные средства начальница делала игровые ставки на электронной бирже в надежде дополнительно заработать на нужную сумму для возврата долга. Помимо наличных денег из кассы, которые она похищала в течение месяца, директор также грабила банковский счет компании при помощи персонального ключа доступа. В итоге девушка украла более 1 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Первое время мончегорке удавалось скрывать возникшую недостачу, но о ее действиях все же узнало руководство, а затем и полиция.

В отношении бывшего директора салона сотовой связи были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 160 и части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса РФ.

Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Северянку может ожидать лишение свободы до шести лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как стать миллионером: директор салона сотовой связи в Мончегорске обокрала свой магазин
Андрей Чибис опубликовал видео, как в Териберке пробивают дорогу через полутораметровые сугробы
«Комсомольская правда»-Мурманск» проводит конкурс «Чудо-сани»
До нескольких муниципалитетов Мурманской области не дошли школьные автобусы
Житель Мурманской области пошутил в Петрозаводске, что у него коронавирус
Мурманских бизнесменов начнут штрафовать за несогласованные вывески на объектах культурного наследия
Полуостров Рыбачий вошел в топ самых живописных мест России
У многострадального дома в Мурманске обвалился козырек
В Мурманске и Ловозерском районе закрыли 12 классов из-за вспышки гриппа и ОРВИ
Дорогу на Териберку и Туманный открыли спустя 44 часа
В Кировске девушка своим криком спугнула хулигана, который напал на молодого человека
В Мурманске хотят построить первый в России кинологический парк
В Мурманске малышам будут оформлять документы прямо в роддомах
В Апатитах пьяный побил мужчину с собакой, который хотел ему помочь
На Первом канале показали выпуск программы «Играй, гармонь любимая!», снятый в Кировске
Поменял паспорт: В Кандалакше мужчина, находящийся в федеральном розыске, сам пришел в органы
О Трифонове Печенгском монастыре снимают полнометражный фильм
В Мурманске под грузовой поезд попал мужчина
В Росляково, чтобы почистить проезд к 195-у заводу, жители собрали 245 подписей под обращением к губернатору Мурманской области
Полиция Мурманска проверила родителей ребенка, который ползал у открытого окна
Сильный ветер не дает открыть дорогу в Териберку и Туманный вторые сутки
В Мурманске искали доброго и общительного подростка
«Колоссальная ответственность»: Уполномоченным по защите прав предпринимателей Мурманской области стала Елена Тихонова
В Мурманске задержали трех подростков, баловавшихся на улице с пневматическим пистолетом
В Мурманске на объездной дороге появится подземный пешеходный переход
В Мурманской области для помощи малоимущим в 2020 году направят 166 миллионов рублей
Из-за теплой зимы детеныши гренландского тюленя в Белом море могут погибнуть
В Росляково пьяный мужчина угрожал взорвать бытовой газ
Щедрая «Виктория»: В Кировске выпало больше 20 миллиметров осадков