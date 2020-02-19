Андрей Чибис опубликовал видео, как в Териберке пробивают дорогу через полутораметровые сугробы
Пожалуй, этой зимой дорогу Кола – Серебрянские ГЭС закрывают как никогда часто. Только за полтора месяца, что прошли с начала 2020 года, Териберка и Туманный оказывались в изоляции девять раз. Получается, что в среднем трасса, ведущая на побережье Баренцева моря, встает каждые 5-6 дней.
- Пора уже устраивать праздник при открытии дороги и перерезать ленточку. Глядишь, к лету соберем на саамское украшение, которое на древке, - шутят местные жители.
А между тем, губернатор Мурманской области Андрей Чибис опубликовал в соцсетях видео, как утром 18 февраля чистили дорогу к жемчужине Заполярья.
- 1,5 метра снега! Мощь природы! – прокомментировал запись глава региона.
В ответ подписчики предложили несколько идей по модернизации самого сложного направления Кольского полуострова. В частности северяне вспомнили, что в советские годы проблемы переметов частично решали с помощью противоснежных заборов.
- А, может, построить полукруглые арки из переработанного пластика негорящего, морозостойкого и не подверженного коррозии, а снег сверху и чистить не надо в местах сильного заметания снегом. Надо провести эксперименты в масштабных моделях на радиоуправляемом транспорте, - предложил мурманчанин Роман Беляев. – Или хотя бы катер на подводных крыльях пустить из Мурманска в Териберку, который будет дополнять автобусное сообщение.
Видео, как чистили дорогу в Териберку.Автор: "Моя Териберка"! другой источник
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