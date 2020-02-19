2020-02-19T12:15:26+03:00
Общество

Андрей Чибис опубликовал видео, как в Териберке пробивают дорогу через полутораметровые сугробы

В ответ северяне предложили построить на этом направлении полукруглые арки из переработанного пластика [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Порой дорогу заметает так, что узнать направление можно только по вешкам. Фото: "Моя Териберка"Порой дорогу заметает так, что узнать направление можно только по вешкам. Фото: "Моя Териберка"
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Пожалуй, этой зимой дорогу Кола – Серебрянские ГЭС закрывают как никогда часто. Только за полтора месяца, что прошли с начала 2020 года, Териберка и Туманный оказывались в изоляции девять раз. Получается, что в среднем трасса, ведущая на побережье Баренцева моря, встает каждые 5-6 дней.

- Пора уже устраивать праздник при открытии дороги и перерезать ленточку. Глядишь, к лету соберем на саамское украшение, которое на древке, - шутят местные жители.

А между тем, губернатор Мурманской области Андрей Чибис опубликовал в соцсетях видео, как утром 18 февраля чистили дорогу к жемчужине Заполярья.

- 1,5 метра снега! Мощь природы! – прокомментировал запись глава региона.

В ответ подписчики предложили несколько идей по модернизации самого сложного направления Кольского полуострова. В частности северяне вспомнили, что в советские годы проблемы переметов частично решали с помощью противоснежных заборов.

- А, может, построить полукруглые арки из переработанного пластика негорящего, морозостойкого и не подверженного коррозии, а снег сверху и чистить не надо в местах сильного заметания снегом. Надо провести эксперименты в масштабных моделях на радиоуправляемом транспорте, - предложил мурманчанин Роман Беляев. – Или хотя бы катер на подводных крыльях пустить из Мурманска в Териберку, который будет дополнять автобусное сообщение.

Видео, как чистили дорогу в Териберку.Автор: "Моя Териберка"! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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