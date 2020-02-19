«Комсомольская правда»-Мурманск» проводит конкурс «Чудо-сани»

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:22:18+03:00

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Масленица не за горами. А это значит, что пора не только рецепты блинов искать. «Комсомольская правда»-Мурманск» уверена, что праздник можно провести весело и так, что впечатления останутся на всю жизнь.

Для этого мы проводим семейный праздник «Чудо-сани» , который состоится в детском городке «Сказка» в рамках празднования Широкой Масленицы 29 февраля в 14.00. Рецепт участия прост: немного фантазии, толика юмора и вдохновения, украсить все хорошим настроением!

Сделайте свои оригинальные и креативные санки, участвуйте в конкурсе и получите возможность выйграть главный приз - мультипекарь REDMOND. Команды могут состоять как из детей, так и взрослых, или быть смешанным, например, из бабушек, дедушек, родителей и малышей. Мы не ограничиваем вас в оформлении саней и выборе материала. Главное, чтобы все было прилично. Обращаем ваше внимание, что обязательна предварительная регистрация на мероприятие! И она уже идет. Отправляйте ФИО участника, телефон, название команды на почту konkurskpvv@gmail.com. Мы принимаем заявки до 26 февраля.

Подробности по телефону (8152) 45-21-10.

Приходите на наш праздник - буде весело!

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