До нескольких муниципалитетов Мурманской области не дошли школьные автобусы

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:07:52+03:00

Глава региона обещал, что «по башке получат» все, кто виноват в этой ситуации

Изменить размер текста: A A

Кажется, команда перемен вместе с местными чиновниками продолжает подводить губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Напомним: как выяснилось, на оперативном совещании сразу в трех больницах Заполярья главврачи не повысили зарплату медикам по поручению главы региона, а в пяти муниципалитетах не дошли руки до того, чтобы сделать дополнительные выплаты учителям. И вот новое неисполнение решений, принятных на уровне «белого дома».

- До меня дошла информация, что есть проблема в скорости передачи школьных автобусов, которые мы так часто вручаем в торжественной обстановке. Почему несколько муниципалитетов, получив решение по транспорту для детей еще в декабре, до сих пор его не имеют? – задал лаконичный вопрос Андрей Чибис.

Его заместитель Роман Дурягин пообещал предоставить информацию по срокам, когда поступали все документы по школьным автобусам.

- Мне она нужна для того, чтобы по башке получили те, кто виноват в этой ситуации и со стороны муниципалитетов, и со стороны правительства области. Эти автобусы покупаются нами – более того, дополнительно помогает федерация – чтобы возить детей . Хождение пакетов документов не волнует никого, - категоричен глава региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU