2020-02-19T11:07:52+03:00
Общество

До нескольких муниципалитетов Мурманской области не дошли школьные автобусы

Глава региона обещал, что «по башке получат» все, кто виноват в этой ситуации
Елена ЧУМАКОВА
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Автобусы дошли не до всех адресатов.Автобусы дошли не до всех адресатов.Фото: Андрей КАРА
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Кажется, команда перемен вместе с местными чиновниками продолжает подводить губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Напомним: как выяснилось, на оперативном совещании сразу в трех больницах Заполярья главврачи не повысили зарплату медикам по поручению главы региона, а в пяти муниципалитетах не дошли руки до того, чтобы сделать дополнительные выплаты учителям. И вот новое неисполнение решений, принятных на уровне «белого дома».

- До меня дошла информация, что есть проблема в скорости передачи школьных автобусов, которые мы так часто вручаем в торжественной обстановке. Почему несколько муниципалитетов, получив решение по транспорту для детей еще в декабре, до сих пор его не имеют? – задал лаконичный вопрос Андрей Чибис.

Его заместитель Роман Дурягин пообещал предоставить информацию по срокам, когда поступали все документы по школьным автобусам.

- Мне она нужна для того, чтобы по башке получили те, кто виноват в этой ситуации и со стороны муниципалитетов, и со стороны правительства области. Эти автобусы покупаются нами – более того, дополнительно помогает федерация – чтобы возить детей . Хождение пакетов документов не волнует никого, - категоричен глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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