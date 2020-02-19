2020-02-19T09:11:43+03:00
Общество

Житель Мурманской области пошутил в Петрозаводске, что у него коронавирус

Мужчину срочно госпитализировали
Мария ПАШЕНКОВА
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Сотрудники "скорой помощи" сутки провели в изоляции, пока не стало известно, что мужчина не болен.Сотрудники "скорой помощи" сутки провели в изоляции, пока не стало известно, что мужчина не болен.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Мурманской области обстановка с коронавирусом, к счастью, благополучная, хотя пару недель назад в регионе госпитализировали сразу шесть человек с подозрением на новую болезнь. К тому же один случай заражения был зафиксирован в Ивало.

Есть о чем тревожиться и жителям Карелии. В начале февраля здесь госпитализировали студента, который приехал из Китая, хотя через две недели стало известно, что он здоров. А 17 февраля в инфекционную больницу Петрозаводска привезли 40-летнего жителя Мурманской области. Его задержали на вокзале в нетрезвом виде. Сотрудникам полиции он пояснил, что отстал от поезда, а также чувстует тошноту, слабость, боль в животе. И вообще недавно вернулся из КНР.

Его срочно госпитализировали с подозрением на коронавирус. Пока его анализы проверяли, сотрудники скорой, контактировавшие с мужчиной, тоже находились в изоляции.

- 18 февраля из полиции пришла информация, что задержанный на вокзале мужчина ни в какой Китай не ездил и коронавирусом не болен, - сообщает "Столица на Онего".

Помимо этого стало известно, что северянин приехал в Карелию без документов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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