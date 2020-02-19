Житель Мурманской области пошутил в Петрозаводске, что у него коронавирус
В Мурманской области обстановка с коронавирусом, к счастью, благополучная, хотя пару недель назад в регионе госпитализировали сразу шесть человек с подозрением на новую болезнь. К тому же один случай заражения был зафиксирован в Ивало.
Есть о чем тревожиться и жителям Карелии. В начале февраля здесь госпитализировали студента, который приехал из Китая, хотя через две недели стало известно, что он здоров. А 17 февраля в инфекционную больницу Петрозаводска привезли 40-летнего жителя Мурманской области. Его задержали на вокзале в нетрезвом виде. Сотрудникам полиции он пояснил, что отстал от поезда, а также чувстует тошноту, слабость, боль в животе. И вообще недавно вернулся из КНР.
Его срочно госпитализировали с подозрением на коронавирус. Пока его анализы проверяли, сотрудники скорой, контактировавшие с мужчиной, тоже находились в изоляции.
- 18 февраля из полиции пришла информация, что задержанный на вокзале мужчина ни в какой Китай не ездил и коронавирусом не болен, - сообщает "Столица на Онего".
Помимо этого стало известно, что северянин приехал в Карелию без документов.
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ИСТОЧНИК KP.RU