Житель Мурманской области пошутил в Петрозаводске, что у него коронавирус

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:11:43+03:00

Сотрудники "скорой помощи" сутки провели в изоляции, пока не стало известно, что мужчина не болен. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

В Мурманской области обстановка с коронавирусом, к счастью, благополучная, хотя пару недель назад в регионе госпитализировали сразу шесть человек с подозрением на новую болезнь. К тому же один случай заражения был зафиксирован в Ивало.

Есть о чем тревожиться и жителям Карелии. В начале февраля здесь госпитализировали студента, который приехал из Китая, хотя через две недели стало известно, что он здоров. А 17 февраля в инфекционную больницу Петрозаводска привезли 40-летнего жителя Мурманской области. Его задержали на вокзале в нетрезвом виде. Сотрудникам полиции он пояснил, что отстал от поезда, а также чувстует тошноту, слабость, боль в животе. И вообще недавно вернулся из КНР.

Его срочно госпитализировали с подозрением на коронавирус. Пока его анализы проверяли, сотрудники скорой, контактировавшие с мужчиной, тоже находились в изоляции.

- 18 февраля из полиции пришла информация, что задержанный на вокзале мужчина ни в какой Китай не ездил и коронавирусом не болен, - сообщает "Столица на Онего".

Помимо этого стало известно, что северянин приехал в Карелию без документов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU