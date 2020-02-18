Дорогу на Териберку и Туманный открыли спустя 44 часа

18 Февр. 2020 2020-02-18T17:10:19+03:00

Весь день техника расчищала трассу от снега

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Итак, временная блокада с побережья Баренцева моря, наконец, снята. Напомним: из-за циклона «Виктория», который принес на Кольский полуостров мокрый снег, дорогу Кола – Серебрянские ГЭС закрыли еще вечером 16 февраля.

И даже когда непогода прошла, самое сложное направление Мурманской области оставалось недоступно для туристов, хотя ограничения для грузового транспорта на федеральной трассе "Кола" сняли еще днем 17 февраля.

- Автомобильная дорога Кола - Серебрянские ГЭС с 32 километра до Туманного и автоподъезда к Териберке открыты для проезда с 16.00 18 февраля, - сообщает Мурманскавтодор.

В этот раз жители побережья Баренцева моря пробыли в изоляции 44 часа. Чтобы открыть дорогу, снегоуборочная техника работала весь день, расчищая многочисленные переметы. К счастью, с заносами удалось справиться, и теперь путь к жемчужине Мурманской области открыт.

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