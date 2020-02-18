В Кировске девушка своим криком спугнула хулигана, который напал на молодого человека

18 Февр. 2020 2020-02-18T16:25:41+03:00

Евгения Князева не стала мешкать, когда увидела, что на молодого человека напали. Фото: Из личного архива Евгении Князевой

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Пока в Апатитах полицейские разбираются в инциденте с нападением на доброго самаритянина, в соседнем Кировске чествуют местную жительницу, которая фактически спасла молодого человека.

- Огромная благодарность девушке, которая из окна больницы в Кировске спугнула хулигана, который напал на молодого человека в период с 22.00 до 23.00 14 февраля. Заявление в полицию уже написано, - опубликовала пост в группе «Подслушано в Апатитах» Евгения Реброва. – Большая просьба откликнуться для дачи показаний: может, приметы запомнили, да и хотелось бы вас отблагодарить. Вы, считай, спасли ему жизнь! Кто знает, чем дело закончилось, если бы вы не вмешались!

Девушка откликнулась уже через несколько часов. Спасительницей молодого человека оказалась 25-летняя Евгения Князева.

- А чего молодец? Я посчитала нужным так поступить. Каждый нормальный человек так сделал бы на моем месте, - уверена Евгения Князева.

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ИСТОЧНИК KP.RU