В Кировске девушка своим криком спугнула хулигана, который напал на молодого человека
Пока в Апатитах полицейские разбираются в инциденте с нападением на доброго самаритянина, в соседнем Кировске чествуют местную жительницу, которая фактически спасла молодого человека.
- Огромная благодарность девушке, которая из окна больницы в Кировске спугнула хулигана, который напал на молодого человека в период с 22.00 до 23.00 14 февраля. Заявление в полицию уже написано, - опубликовала пост в группе «Подслушано в Апатитах» Евгения Реброва. – Большая просьба откликнуться для дачи показаний: может, приметы запомнили, да и хотелось бы вас отблагодарить. Вы, считай, спасли ему жизнь! Кто знает, чем дело закончилось, если бы вы не вмешались!
Девушка откликнулась уже через несколько часов. Спасительницей молодого человека оказалась 25-летняя Евгения Князева.
- А чего молодец? Я посчитала нужным так поступить. Каждый нормальный человек так сделал бы на моем месте, - уверена Евгения Князева.
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