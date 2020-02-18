Полуостров Рыбачий вошел в топ самых живописных мест России
В феврале всем известный географический помощник, а именно Google Карты, отметил свой 15-й день рождения. В честь этого праздника сервис составил топ самых завораживающих мест России, которые можно увидеть не выходя из дома – на панорамах картографического приложения. В этот список попал и примечательный уголок Заполярья.
- Познакомиться с нетронутой северной природой можно на панорамах Мурманской области. Полуостров Рыбачий — это труднодоступное и очень безлюдное место на самом краю Земли. Здесь взгляду открываются бесконечные просторы северной тундры и гладь Баренцева моря, - отмечают в Google.
Помимо кольского края в топ прекрасных уголков нашей страны вошли природный заповедник «Столбы» в Красноярском крае, Каолиновый карьер в Челябинской области, мыс Хобой в Иркутской области, порт «Севкабель» в Санкт-Петербурге и другие.
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ИСТОЧНИК KP.RU