2020-02-18T18:43:00+03:00
Туризм

Полуостров Рыбачий вошел в топ самых живописных мест России

Рейтинг наикрасивейших уголков нашей страны составлял сервис Google Карты
Наталья ЛОБАНОВА
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Уникальную природу Кольского края оценили в Google.Уникальную природу Кольского края оценили в Google.Фото: Вероника СЕЛИВЕРСТОВА
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В феврале всем известный географический помощник, а именно Google Карты, отметил свой 15-й день рождения. В честь этого праздника сервис составил топ самых завораживающих мест России, которые можно увидеть не выходя из дома – на панорамах картографического приложения. В этот список попал и примечательный уголок Заполярья.

- Познакомиться с нетронутой северной природой можно на панорамах Мурманской области. Полуостров Рыбачий — это труднодоступное и очень безлюдное место на самом краю Земли. Здесь взгляду открываются бесконечные просторы северной тундры и гладь Баренцева моря, - отмечают в Google.

Помимо кольского края в топ прекрасных уголков нашей страны вошли природный заповедник «Столбы» в Красноярском крае, Каолиновый карьер в Челябинской области, мыс Хобой в Иркутской области, порт «Севкабель» в Санкт-Петербурге и другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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