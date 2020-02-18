В Апатитах пьяный побил мужчину с собакой, который хотел ему помочь
Комичная история произошла на днях в Апатитах. Местный житель, вышедший на прогулку с собакой, на себе испытал всю силу поговорки «не делай добра – не получишь зла».
- Житель Апатитов заметил лежащего на снегу мужчину и решил помочь – мало ли человеку стало плохо. Последний оказался в состоянии опьянения. Он подумал, что против него хотят совершить противоправные действия и стал защищаться, - рассказывает начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.
Увы, собака не пришла на помощь своему хозяину. Добрый самаритянин получил травмы, к счастью, не серьезные и был вынужден обратиться в полицию. В ведомстве уже начали проверку по его обращению. А вот появится ли у него желание в следующий раз приходить на помощь попавшим в беду людям, крайне сомнительно.
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