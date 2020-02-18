В Мурманске малышам будут оформлять документы прямо в роддомах

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:47:13+03:00

Первые документы можно будет оформить еще до выписки из роддома. Фото: pixabay.com

Родители смогут быстро получить не только свидетельство о рождении, но и ИНН, медполис и регистрацию по месту жительства

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Получить первые документы на новорожденную дочку или сыночка становится проще. Так, в Мурманске планируется в этом году запустить проект МФЦ «Мои документы» с рождения рядом!», который позволит оформить для малыша нужные бумаги еще до выписки мамы из роддома.

- Многофункциональный центр будет принимать документы для госрегистрации рождения сразу в роддомах, а затем передаст их в отдел загса для выдачи свидетельства о рождении. Одновременно с этим планируется регистрировать новорожденного по месту жительства, оформлять ИНН, медполис, постановку на очередь в детсад и иные услуги, связанные с получением соцвыплат на ребенка, - рассказал на личной странице в соцсетях глава администрации Мурманска Евгений Никора.

Глава областного центра уверен, что новый проект положительно скажется на социальном положении мурманских семей.

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