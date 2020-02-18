В Мурманске малышам будут оформлять документы прямо в роддомах
Получить первые документы на новорожденную дочку или сыночка становится проще. Так, в Мурманске планируется в этом году запустить проект МФЦ «Мои документы» с рождения рядом!», который позволит оформить для малыша нужные бумаги еще до выписки мамы из роддома.
- Многофункциональный центр будет принимать документы для госрегистрации рождения сразу в роддомах, а затем передаст их в отдел загса для выдачи свидетельства о рождении. Одновременно с этим планируется регистрировать новорожденного по месту жительства, оформлять ИНН, медполис, постановку на очередь в детсад и иные услуги, связанные с получением соцвыплат на ребенка, - рассказал на личной странице в соцсетях глава администрации Мурманска Евгений Никора.
Глава областного центра уверен, что новый проект положительно скажется на социальном положении мурманских семей.
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