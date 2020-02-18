Поменял паспорт: В Кандалакше мужчина, находящийся в федеральном розыске, сам пришел в органы

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:54:43+03:00

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Люди, попавшие в федеральный розыск, могут скрываться от правоохранительных органов годами, но рано или поздно забывают о конспирации и попадаются. 45-летнему мужчине из Псковской области удалось пробегать от полиции всего нечего, а потом сам пришел к ним в руки.

- Гражданин обратился в отдел по вопросам миграции Кандалакши, чтобы поменять паспорт по достижению им 45 лет. Сотрудники документы у него приняли, а потом установили по базе данных, что мужчина находится в федеральном розыске. Когда он пришел за новым документом, в отделе нажали «тревожную» кнопку, - рассказывает начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Прибывшие на вызов росгвардейцы задержали мужчину и доставили в отдел полиции. Как выяснилось, в поле зрения правоохранителей гражданин попал в конце прошлого года. Его подозревали в угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью (статья 119 УК РФ), но тогда он успел улизнуть от полицейских. Теперь же за свои действия ему придется ответить по закону.

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ИСТОЧНИК KP.RU